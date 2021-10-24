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Службы Москвы готовы к первой в сезоне обработке дорог ото льда

Службы Москвы готовы к первой в сезоне обработке дорог ото льда - РИА Новости, 25.10.2021

Службы Москвы готовы к первой в сезоне обработке дорог ото льда

Городские службы Москвы мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог, готовы провести первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-24T20:20

2021-10-24T20:20

2021-10-25T15:25

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог, готовы провести первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени - столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении.Водителей просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн коммунальной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, автомобильные дороги, городское хозяйство москвы