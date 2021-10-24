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Службы Москвы готовы к первой в сезоне обработке дорог ото льда
Службы Москвы готовы к первой в сезоне обработке дорог ото льда - РИА Новости, 25.10.2021
Службы Москвы готовы к первой в сезоне обработке дорог ото льда
Городские службы Москвы мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог, готовы провести первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-24T20:20
2021-10-25T15:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
автомобильные дороги
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог, готовы провести первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени - столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении.Водителей просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн коммунальной техники.
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москва, автомобильные дороги, городское хозяйство москвы
20:20 24.10.2021 (обновлено: 15:25 25.10.2021)
 

Службы Москвы готовы к первой в сезоне обработке дорог ото льда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог, готовы провести первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени - столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении.
Дом работников водопроводной станции на востоке Москвы
20 октября, 16:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Водителей просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн коммунальной техники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАвтомобильные дорогиГородское хозяйство Москвы
 
 
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