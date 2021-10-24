https://ria.ru/20211024/nato-1756014254.html

Песков: Россия отказалась от сотрудничества с НАТО

Песков: Россия отказалась от сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 24.10.2021

Песков: Россия отказалась от сотрудничества с НАТО

Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на агрессию военно-политического блока, но все усилия оказались... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:01

2021-10-24T14:01

2021-10-24T14:01

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на агрессию военно-политического блока, но все усилия оказались тщетны, и Москва отказалась от сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку деятельности российского постпредства при военно-политическом блоке.НАТО считает Россию своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного, добавил Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.

https://ria.ru/20211024/vstrecha-1756014028.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, нато, россия