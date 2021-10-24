Песков: Россия отказалась от сотрудничества с НАТО
Песков: Россия стремилась к развитию отношений с НАТО, но все усилия оказались тщетны
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на агрессию военно-политического блока, но все усилия оказались тщетны, и Москва отказалась от сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку деятельности российского постпредства при военно-политическом блоке.
"Здесь важно еще отметить, что несмотря на эту агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - сказал Песков в эфире программы "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
НАТО считает Россию своим противником, поэтому в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного, добавил Песков.
"Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - сказал пресс-секретарь президента.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.