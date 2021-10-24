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Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" дружелюбным
Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" дружелюбным - РИА Новости, 24.10.2021
Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" дружелюбным
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов отметил, что ответ президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбный. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:12
2021-10-24T14:12
общество
дмитрий муратов
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов отметил, что ответ президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбный.Ранее нобелевский лауреат Муратов, выступая на Валдайском форуме, сравнил статус иноагента с Миледи из произведения "Три мушкетера". По его словам, когда Миледи отрубали голову, ей прочитали приговор, а в законе об иноагентах нет приговора. Путин на это ответил, что в отношении Миледи был приговор - ей отрубили голову, а здесь никто ничего не рубит: как работали раньше, так и работаете.На слова Муратова о том, что в законе об иноагентах есть размытые критерии, и на просьбу обсудить вопросы, которые назрели по этой теме, Путин ответил, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью. Президент добавил также, что закон нужно совершенствовать, и это будет сделано."Ответ вполне ожидаемый. Ответ связан с тем, что у Владимира Путина есть своя устойчивая картина мира, в ней распределены по определенным ячейкам, кто враги России, кто друзья России, кто иноагенты, кто работает за страну, а кто против", - сказал Муратов об отношении к ответу Путина на его вопрос во время Валдайского форума.Муратов отметил, что тем не менее ответ, ему кажется в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбным.
https://ria.ru/20211021/premiya-1755670250.html
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общество, дмитрий муратов, владимир путин, россия
14:12 24.10.2021
 
Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" дружелюбным

Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов отметил, что ответ президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбный.
Ранее нобелевский лауреат Муратов, выступая на Валдайском форуме, сравнил статус иноагента с Миледи из произведения "Три мушкетера". По его словам, когда Миледи отрубали голову, ей прочитали приговор, а в законе об иноагентах нет приговора. Путин на это ответил, что в отношении Миледи был приговор - ей отрубили голову, а здесь никто ничего не рубит: как работали раньше, так и работаете.
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На слова Муратова о том, что в законе об иноагентах есть размытые критерии, и на просьбу обсудить вопросы, которые назрели по этой теме, Путин ответил, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью. Президент добавил также, что закон нужно совершенствовать, и это будет сделано.
"Ответ вполне ожидаемый. Ответ связан с тем, что у Владимира Путина есть своя устойчивая картина мира, в ней распределены по определенным ячейкам, кто враги России, кто друзья России, кто иноагенты, кто работает за страну, а кто против", - сказал Муратов об отношении к ответу Путина на его вопрос во время Валдайского форума.
Муратов отметил, что тем не менее ответ, ему кажется в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбным.
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