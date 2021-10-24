https://ria.ru/20211024/muratov-1756015434.html

Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" дружелюбным

Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" дружелюбным - РИА Новости, 24.10.2021

Муратов назвал ответ Путина в отношении "Новой Газеты" дружелюбным

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов отметил, что ответ президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбный. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:12

2021-10-24T14:12

2021-10-24T14:12

общество

дмитрий муратов

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов отметил, что ответ президента РФ Владимира Путина на "Валдае" в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбный.Ранее нобелевский лауреат Муратов, выступая на Валдайском форуме, сравнил статус иноагента с Миледи из произведения "Три мушкетера". По его словам, когда Миледи отрубали голову, ей прочитали приговор, а в законе об иноагентах нет приговора. Путин на это ответил, что в отношении Миледи был приговор - ей отрубили голову, а здесь никто ничего не рубит: как работали раньше, так и работаете.На слова Муратова о том, что в законе об иноагентах есть размытые критерии, и на просьбу обсудить вопросы, которые назрели по этой теме, Путин ответил, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью. Президент добавил также, что закон нужно совершенствовать, и это будет сделано."Ответ вполне ожидаемый. Ответ связан с тем, что у Владимира Путина есть своя устойчивая картина мира, в ней распределены по определенным ячейкам, кто враги России, кто друзья России, кто иноагенты, кто работает за страну, а кто против", - сказал Муратов об отношении к ответу Путина на его вопрос во время Валдайского форума.Муратов отметил, что тем не менее ответ, ему кажется в отношении "Новой Газеты" абсолютно дружелюбным.

https://ria.ru/20211021/premiya-1755670250.html

https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html

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общество, дмитрий муратов, владимир путин, россия