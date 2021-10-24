https://ria.ru/20211024/moskva-1756033925.html

В центре Москвы произошло массовое ДТП

В центре Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 24.10.2021

В центре Москвы произошло массовое ДТП

Несколько машин столкнулись на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в центре Москвы, движение транспорта в этом районе затруднено, сообщает в... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T18:43

2021-10-24T18:43

2021-10-24T21:28

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в центре Москвы, движение транспорта в этом районе затруднено, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс."На улице Зацепский Вал в районе дома 5 (на пересечении с Кожевнической улицей) ДТП с участием нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы движения в сторону пересечения с Космодамианской набережной, для движения свободны две полосы. Подчеркивается, что движение затруднено, по возможности лучше объезжать данный участок.Движение на улице Зацепский Вал в Москве восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/avariya-1755971612.html

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происшествия, москва, россия