https://ria.ru/20211024/moskva-1756033925.html
В центре Москвы произошло массовое ДТП
В центре Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 24.10.2021
В центре Москвы произошло массовое ДТП
Несколько машин столкнулись на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в центре Москвы, движение транспорта в этом районе затруднено, сообщает в... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T18:43
2021-10-24T18:43
2021-10-24T21:28
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в центре Москвы, движение транспорта в этом районе затруднено, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс."На улице Зацепский Вал в районе дома 5 (на пересечении с Кожевнической улицей) ДТП с участием нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы движения в сторону пересечения с Космодамианской набережной, для движения свободны две полосы. Подчеркивается, что движение затруднено, по возможности лучше объезжать данный участок.Движение на улице Зацепский Вал в Москве восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.
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происшествия, москва, россия
18:43 24.10.2021 (обновлено: 21:28 24.10.2021)
В центре Москвы произошло массовое ДТП
Несколько машин столкнулись в центре Москвы, движение затруднено