Это надо было видеть! В Москве завершилась Неделя моды MBFW Russia

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Галина Соколова. В 43-м сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли участие более 70 дизайнеров из России и других стран. Показы пять дней транслировали на онлайн-площадках, а некоторые можно было посмотреть вживую в Музее Москвы. Что там произошло интересного — в материале РИА Новости. Холод и коронавирус — моде не помехаБлестящие VIP-шаттлы и съежившиеся от октябрьского холода фотографы, ловящие с утра до вечера столичных модников для кадров street-style, — обычная картина во время любой российской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week. Так было и сейчас около Музея Москвы, где уже во второй раз проходили показы. Хотя статистика по коронавирусу ежедневно бьет антирекорды, ценителей фешен это не остановило. Надев шляпы, солнцезащитные очки и массивные бусы — самые ходовые аксессуары сезона, — они отправились смотреть на любимых дизайнеров. Тем более организаторы утверждали, что бояться нечего — MBFW Russia прошла в COVID-free-формате: с масочным режимом и QR-кодами."А вот в докоронные времена..."В отличие от Манежа, где места больше и подиумное пространство отделено от баров и фотозоны, в Музее Москвы — "все в одном".Большинство зрителей все же нашли плюсы в смене локации — смотреть показы можно, не отвлекаясь от бокала шампанского и светской беседы. А еще не надо стоять в очереди за пальто (да, гардеробу места тоже не отвели).Самая искушенная публика, жаждущая изучить каждую деталь, по традиции расположилась на бархатистых пуфах, расставленных в три ряда по обе стороны подиума. Шустрые или ВИПы занимали места в первом. Остальные рассматривали происходящее издалека через экраны смартфонов, используя зум камер на полную.Старт новому сезону дала мастерица макрамеОдним из показов Дня открытия, 19 октября, стало шоу бренда SEYANA. Марку создала мастерица макраме Яна Сергеева, которая уже несколько лет демонстрирует модному сообществу, что старинная техника плетения годится не только для кашпо или дачных занавесок.На этот раз дизайнера вдохновил солнечный Миконос. Модели на подиуме были похожи то ли на греческих цариц, то ли на морских нимф, запутавшихся в рыбацких сетях, — именно их напоминали плетеные накидки с бахромой поверх облегающих вечерних платьев и миди-юбок. Уйти без такой фотографии с MBFW Russia — если не преступление, то по крайней мере обидное упущение. Ведь именно здесь все гости — знаменитые и не очень — рекламируют себя и свои наряды. В промозглую октябрьскую погоду выбрать эффектный лук непросто, но у модников всегда есть собственные ноу-хау. Если пальто, то поярче, если обувь — то каблук или массивная подошва. На одном из показов Лэй появилась в образе роковой красотки, а ее друзья перевоплотились в Джокера и Нео из "Матрицы". Желающих поболтать или сделать фото с этим трио было не меньше, чем с участниками модных шоу.Юлия Далакян попробовала сделать всех счастливее и беззаботнееХедлайнером второго дня стала Юлия Далакян (Julia Dalakian). Она устроила на подиуме целое театрализованное представление. Во время презентации ее новой коллекции Live On ("Жизнь продолжается"), вдохновленной эстетикой 1980-х и 1990-х, моделей прямо на подиуме "преследовали" актеры-фотографы, восхищенные красотой и сексуальностью манекенщиц. Девушки подыгрывали им: делали селфи, флиртовали, посылали воздушные поцелуи — и все это на очень высоких каблуках.На подиуме царила атмосфера летнего праздника. Такими же были и наряды: чувственные и сочные. Далакян осознанно постаралась уйти от агрессии и депрессивного настроения, которыми сейчас заполнен мир, и перенести зрителей на морской курорт, где можно забыть о тревогах и прогуливаться по набережной в развевающейся на ветру длинной юбке.Дизайнеры из Сибири и с Севера оказались в числе лучших Участники MBFW Russia должны были сделать акцент на одежде для весны и лета, однако модельеры из Сибири и с Севера отразили эти времена года по-своему. Дизайнер из Бурятии Надежда Абзаева, создавшая несколько лет назад марку ABZAEVA, стремится сохранить культурный код родного края. Ее новая коллекция "Ветер дует" посвящена взаимосвязи и спору двух миров — человека и духа. Кроме того, она поразмышляла на тему новой реальности, которая формируется при слиянии природы и digital. Презентация Надежды Абзаевой получилась одной из самых сильных и убедительных. Это отметили и фешен-эксперты. Дизайнер из Мурманска Саша Гапанович — основательница одноименного бренда Sasha Gapanovich — признавалась в любви северной природе. В коллекции "Слияние" она воспела красоту сурового холодного моря, бескрайних просторов тундры и камней невообразимых форм. Все это она передала с помощью натуральной цветовой палитры и сочетания различных текстур. Дизайнер участвовала в Неделе второй сезон подряд. "На MBFW мне нравятся люди, которые работают над проектом, их желание развивать российскую моду. Вся команда очень позитивная и доброжелательная", — отметила она. Аншлаг у Рогова и возвращение ЦигальВ предпоследний день критики и зрители ждали два показа — Александра Рогова (ALEXANDR ROGOV) и Маши Цигаль (Masha Tsigal).Чтобы посмотреть весенне-летнюю коллекцию популярного российского стилиста и телеведущего, публика выстроилась в пять рядов. Те, кто оказался на так называемой галерке, могли рассчитывать только на рост — иначе видны были лишь затылки. О том, что показ закончился, возвестили громкие крики "Браво!" К зрителям довольный Рогов выбежал чуть ли не вприпрыжку. Что ж — после такого успеха имел право немного подурачиться. Подуставшая публика не разошлась, а осталась ждать Машу Цигаль. Знаменитая в начале нулевых дизайнер вернулась в модную индустрию после семилетнего перерыва. Ее Upcycle Couture нельзя было пропустить. После моделей на подиум вышла и сама Маша — в пышном платье пудрового цвета, раскрашенном аэрозольной краской, и балаклаве, полностью закрывающей лицо. Сергей Сысоев призвал любить жизнь в любом ее проявленииЗавершил модный сезон Сергей Сысоев (Sergey Sysoev). В субботу один из любимчиков MBFW Russia презентовал иллюзорную коллекцию, вдохновленную природой, космосом и временно-пространственными связями.Основой весенне-летней коллекции бренда Sergey Sysoev стали платья, юбки и блузы, украшенные причудливым растительным орнаментом, лампасами из репса и лентами, напоминающими орденские. На вопрос, почему даже в эпоху коронавируса о моде можно и нужно говорить, дизайнер ответил:Какими бы ни были ограничения и правила в следующем году, весна и лето все равно наступят. Встретите вы их в пудровом, клетчатом или сетчатом наряде — решать вам.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Галина Соколова. В 43-м сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли участие более 70 дизайнеров из России и других стран. Показы пять дней транслировали на онлайн-площадках, а некоторые можно было посмотреть вживую в Музее Москвы. Что там произошло интересного — в материале РИА Новости.
Холод и коронавирус — моде не помеха
Блестящие VIP-шаттлы и съежившиеся от октябрьского холода фотографы, ловящие с утра до вечера столичных модников для кадров street-style, — обычная картина во время любой российской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week. Так было и сейчас около Музея Москвы, где уже во второй раз проходили показы.
Хотя статистика по коронавирусу ежедневно бьет антирекорды, ценителей фешен это не остановило. Надев шляпы, солнцезащитные очки и массивные бусы — самые ходовые аксессуары сезона, — они отправились смотреть на любимых дизайнеров. Тем более организаторы утверждали, что бояться нечего — MBFW Russia прошла в COVID-free-формате: с масочным режимом и QR-кодами.
"COVID-free — это формат, который позволит обеспечить безопасность зрителей и участников, а также стимулировать ответственное отношение среди модного сообщества", — объяснял президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.
"А вот в докоронные времена..."
В отличие от Манежа, где места больше и подиумное пространство отделено от баров и фотозоны, в Музее Москвы — "все в одном".
"А вот в докоронные времена MBFW была куда масштабнее. Не то что сейчас", — жаловались бывалые посетители тем, кто пришел впервые.
Большинство зрителей все же нашли плюсы в смене локации — смотреть показы можно, не отвлекаясь от бокала шампанского и светской беседы. А еще не надо стоять в очереди за пальто (да, гардеробу места тоже не отвели).
Самая искушенная публика, жаждущая изучить каждую деталь, по традиции расположилась на бархатистых пуфах, расставленных в три ряда по обе стороны подиума. Шустрые или ВИПы занимали места в первом. Остальные рассматривали происходящее издалека через экраны смартфонов, используя зум камер на полную.
Старт новому сезону дала мастерица макраме
Одним из показов Дня открытия, 19 октября, стало шоу бренда SEYANA. Марку создала мастерица макраме Яна Сергеева, которая уже несколько лет демонстрирует модному сообществу, что старинная техника плетения годится не только для кашпо или дачных занавесок.
Показ коллекции SEYANA на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
На этот раз дизайнера вдохновил солнечный Миконос. Модели на подиуме были похожи то ли на греческих цариц, то ли на морских нимф, запутавшихся в рыбацких сетях, — именно их напоминали плетеные накидки с бахромой поверх облегающих вечерних платьев и миди-юбок.
"Дорогая, поздравляем, ты такая молодец!" — обнимали и целовали Яну Сергееву после показа подруги, позируя на фоне черного прессволла.
Уйти без такой фотографии с MBFW Russia — если не преступление, то по крайней мере обидное упущение. Ведь именно здесь все гости — знаменитые и не очень — рекламируют себя и свои наряды.
В промозглую октябрьскую погоду выбрать эффектный лук непросто, но у модников всегда есть собственные ноу-хау. Если пальто, то поярче, если обувь — то каблук или массивная подошва.
"Такие события бывают всего несколько раз в году. На них нужно надевать все самое неадекватное. Я как-то пришла в наручниках из секс-шопа, — рассказала режиссер, скрывающаяся под псевдонимом Лэй. — Чем экстравагантнее, тем больше шансов, что у тебя будут брать интервью, фотографировать, ты станешь известным в медийной тусовке".
На одном из показов Лэй появилась в образе роковой красотки, а ее друзья перевоплотились в Джокера и Нео из "Матрицы". Желающих поболтать или сделать фото с этим трио было не меньше, чем с участниками модных шоу.
Юлия Далакян попробовала сделать всех счастливее и беззаботнее
Хедлайнером второго дня стала Юлия Далакян (Julia Dalakian). Она устроила на подиуме целое театрализованное представление. Во время презентации ее новой коллекции Live On ("Жизнь продолжается"), вдохновленной эстетикой 1980-х и 1990-х, моделей прямо на подиуме "преследовали" актеры-фотографы, восхищенные красотой и сексуальностью манекенщиц. Девушки подыгрывали им: делали селфи, флиртовали, посылали воздушные поцелуи — и все это на очень высоких каблуках.
Показ коллекции Julia Dalakian на Mercedes-Benz Fashion Week в России
На подиуме царила атмосфера летнего праздника. Такими же были и наряды: чувственные и сочные. Далакян осознанно постаралась уйти от агрессии и депрессивного настроения, которыми сейчас заполнен мир, и перенести зрителей на морской курорт, где можно забыть о тревогах и прогуливаться по набережной в развевающейся на ветру длинной юбке.
Дизайнеры из Сибири и с Севера оказались в числе лучших
Участники MBFW Russia должны были сделать акцент на одежде для весны и лета, однако модельеры из Сибири и с Севера отразили эти времена года по-своему.
Дизайнер из Бурятии Надежда Абзаева, создавшая несколько лет назад марку ABZAEVA, стремится сохранить культурный код родного края. Ее новая коллекция "Ветер дует" посвящена взаимосвязи и спору двух миров — человека и духа. Кроме того, она поразмышляла на тему новой реальности, которая формируется при слиянии природы и digital.
Показ коллекции ABZAEVA на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Презентация Надежды Абзаевой получилась одной из самых сильных и убедительных. Это отметили и фешен-эксперты.
"Какая-то неоготика. Увидеть дизайн такого уровня у нас в России — это очень странно, — прокомментировал модный инфлюэнсер Алекс Ондар. — На мой взгляд, сродни Рику Оуэнсу. Смотришь — и прямо мороз по коже".
Дизайнер из Мурманска Саша Гапанович — основательница одноименного бренда Sasha Gapanovich — признавалась в любви северной природе. В коллекции "Слияние" она воспела красоту сурового холодного моря, бескрайних просторов тундры и камней невообразимых форм. Все это она передала с помощью натуральной цветовой палитры и сочетания различных текстур.
Показ коллекции Sasha Gapanovich на Mercedes-Benz Fashion Week в России
"По-моему, показ прошел отлично! Очень вдохновляет обратная связь со зрителями, — поделилась радостью Гапанович.
Дизайнер участвовала в Неделе второй сезон подряд. "На MBFW мне нравятся люди, которые работают над проектом, их желание развивать российскую моду. Вся команда очень позитивная и доброжелательная", — отметила она.
Аншлаг у Рогова и возвращение Цигаль
В предпоследний день критики и зрители ждали два показа — Александра Рогова (ALEXANDR ROGOV) и Маши Цигаль (Masha Tsigal).
"Саша, давай!" — доносилось из зала, когда на подиум вышла модель в черных ботфортах и ярко-желтом дождевике-платье с развевающимся подолом.
Чтобы посмотреть весенне-летнюю коллекцию популярного российского стилиста и телеведущего, публика выстроилась в пять рядов. Те, кто оказался на так называемой галерке, могли рассчитывать только на рост — иначе видны были лишь затылки.
Каждый наряд Маша Цигаль шила сама из собственных старых вещей.
"Людям нужен какой-то новый импульс, всех задолбал этот фешен, постоянные новые коллекции в масс-маркете, которые каждую неделю шпарят. А тут я стала говорить о том, что можно круто апсайклить старые вещи", — рассказывала дизайнер в интервью перед показом.
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Каждый наряд Маша Цигаль шила сама из собственных старых вещей.
"Людям нужен какой-то новый импульс, всех задолбал этот фешен, постоянные новые коллекции в масс-маркете, которые каждую неделю шпарят. А тут я стала говорить о том, что можно круто апсайклить старые вещи", — рассказывала дизайнер в интервью перед показом.
Каждый наряд Маша Цигаль шила сама из собственных старых вещей.
"Людям нужен какой-то новый импульс, всех задолбал этот фешен, постоянные новые коллекции в масс-маркете, которые каждую неделю шпарят. А тут я стала говорить о том, что можно круто апсайклить старые вещи", — рассказывала дизайнер в интервью перед показом.
Основой весенне-летней коллекции бренда Sergey Sysoev стали платья, юбки и блузы, украшенные причудливым растительным орнаментом, лампасами из репса и лентами, напоминающими орденские.
На вопрос, почему даже в эпоху коронавируса о моде можно и нужно говорить, дизайнер ответил:
"Подобно тому как Седьмая симфония Шостаковича звучала в 1942 году в осажденном Ленинграде — и по радио, и из громкоговорителей, вводя в недоумение немцев и вдохновляя жителей, — так же и язык моей коллекции транслирует торжество жизнелюбия и умение видеть красоту жизни в любом ее проявлении, особенно во время глобальной пандемии".
Какими бы ни были ограничения и правила в следующем году, весна и лето все равно наступят. Встретите вы их в пудровом, клетчатом или сетчатом наряде — решать вам.
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