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https://ria.ru/20211024/markauskas-1756036603.html
Литовский политик попытался проникнуть в Россию, но попался
В Куршском заливе задержали литовского политика Маркаускаса - РИА Новости, 25.10.2021
Литовский политик попытался проникнуть в Россию, но попался
Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, сообщает LRT со ссылкой на представителя МИД страны Витауте... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-24T19:19
2021-10-25T01:07
литва
в мире
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, сообщает LRT со ссылкой на представителя МИД страны Витауте Шмайжите-Кулешене.По данным ведомства, политика обнаружили на катере в Куршском заливе вместе с двумя его друзьями. Литовцев обвинили в нарушении российской границы.Информацию подтвердили также в погранслужбе Литвы. В ведомстве заявили, что это произошло случайно, подчеркнув, что такие инциденты случаются несколько раз в год. Комментариев российской стороны пока не было. Как позднее сообщили в литовском МИД, граждане страны вернулись на родину.Инцидент прокомментировал и сам Маркаускас."Я хороший рыбак, но, как оказалось, я не гид. Сегодня &lt;...&gt; я случайно пересек границу России", — написал он в Facebook.Чиновник добавил, что его задержали и оштрафовали, но он уже на пути домой.
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литва, в мире, россия
19:19 24.10.2021 (обновлено: 01:07 25.10.2021)
 
В Куршском заливе задержали литовского политика Маркаускаса

Пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Маркаускаса в Куршском заливе

CC BY-SA 2.0 / Toms Norde, Valsts kanceleja / Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас
 Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
CC BY-SA 2.0 / Toms Norde, Valsts kanceleja /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, сообщает LRT со ссылкой на представителя МИД страны Витауте Шмайжите-Кулешене.

"На российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию", — заявила Шмайжите-Кулешене.

По данным ведомства, политика обнаружили на катере в Куршском заливе вместе с двумя его друзьями. Литовцев обвинили в нарушении российской границы.
Информацию подтвердили также в погранслужбе Литвы. В ведомстве заявили, что это произошло случайно, подчеркнув, что такие инциденты случаются несколько раз в год. Комментариев российской стороны пока не было.
Как позднее сообщили в литовском МИД, граждане страны вернулись на родину.
Инцидент прокомментировал и сам Маркаускас.
"Я хороший рыбак, но, как оказалось, я не гид. Сегодня <...> я случайно пересек границу России", — написал он в Facebook.
Чиновник добавил, что его задержали и оштрафовали, но он уже на пути домой.
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