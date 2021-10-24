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У загородной резиденции Макрона заметили два беспилотника
У загородной резиденции Макрона заметили два беспилотника - РИА Новости, 24.10.2021
У загородной резиденции Макрона заметили два беспилотника
Два беспилотника несколько раз были замечены в субботу вечером около загородной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона Лантерн в Версале, сообщает... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T21:51
2021-10-24T21:51
в мире
версаль
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Два беспилотника несколько раз были замечены в субботу вечером около загородной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона Лантерн в Версале, сообщает газета Parisien.В это время французский лидер находился в резиденции.Отмечается, что аппараты были замечены жандармами в субботу около 22.00 (23.00 мск).Несмотря на поиски, ни беспилотники, ни их владельцы не были найдены. Расследованием инцидента занимается комиссариат Версаля.Президентская резиденция в Версале является строго охраняемым местом и считается чувствительной зоной, закрытой для беспилотников и камер.За это деяние может грозить штраф до 75 тысяч евро и год тюремного заключения.Это не первый инцидент с пролетом беспилотного аппарата над резиденцией Лантерн.В мая 2020 года полиция задержала 22-летнего студента, который запустил беспилотник. Он признал факт, но заявил, что запустил аппарат без злого умысла, а поскольку хотел снять канал Версальского дворца. Прокуратура прекратила дело.
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в мире, версаль, эммануэль макрон
21:51 24.10.2021
 
У загородной резиденции Макрона заметили два беспилотника

Parisien: около загородной резиденции Макрона были замечены два беспилотника

© REUTERS / Stephane Mahe/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / Stephane Mahe/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Два беспилотника несколько раз были замечены в субботу вечером около загородной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона Лантерн в Версале, сообщает газета Parisien.
В это время французский лидер находился в резиденции.
Отмечается, что аппараты были замечены жандармами в субботу около 22.00 (23.00 мск).
Несмотря на поиски, ни беспилотники, ни их владельцы не были найдены. Расследованием инцидента занимается комиссариат Версаля.
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Президентская резиденция в Версале является строго охраняемым местом и считается чувствительной зоной, закрытой для беспилотников и камер.
За это деяние может грозить штраф до 75 тысяч евро и год тюремного заключения.
Это не первый инцидент с пролетом беспилотного аппарата над резиденцией Лантерн.
В мая 2020 года полиция задержала 22-летнего студента, который запустил беспилотник. Он признал факт, но заявил, что запустил аппарат без злого умысла, а поскольку хотел снять канал Версальского дворца. Прокуратура прекратила дело.
 
В миреВерсальЭммануэль Макрон
 
 
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