https://ria.ru/20211024/makron-1756048623.html

У загородной резиденции Макрона заметили два беспилотника

У загородной резиденции Макрона заметили два беспилотника - РИА Новости, 24.10.2021

У загородной резиденции Макрона заметили два беспилотника

Два беспилотника несколько раз были замечены в субботу вечером около загородной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона Лантерн в Версале, сообщает... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T21:51

2021-10-24T21:51

2021-10-24T21:51

в мире

версаль

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755454523_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_aa860a13ca287a4bc0808fd2c19d9d06.jpg

ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Два беспилотника несколько раз были замечены в субботу вечером около загородной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона Лантерн в Версале, сообщает газета Parisien.В это время французский лидер находился в резиденции.Отмечается, что аппараты были замечены жандармами в субботу около 22.00 (23.00 мск).Несмотря на поиски, ни беспилотники, ни их владельцы не были найдены. Расследованием инцидента занимается комиссариат Версаля.Президентская резиденция в Версале является строго охраняемым местом и считается чувствительной зоной, закрытой для беспилотников и камер.За это деяние может грозить штраф до 75 тысяч евро и год тюремного заключения.Это не первый инцидент с пролетом беспилотного аппарата над резиденцией Лантерн.В мая 2020 года полиция задержала 22-летнего студента, который запустил беспилотник. Он признал факт, но заявил, что запустил аппарат без злого умысла, а поскольку хотел снять канал Версальского дворца. Прокуратура прекратила дело.

https://ria.ru/20200507/1571024843.html

версаль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, версаль, эммануэль макрон