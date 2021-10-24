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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211024/magazin-1756020807.html
На юго-западе Москвы выявили нарушение антиковидных мер в магазине одежды
На юго-западе Москвы выявили нарушение антиковидных мер в магазине одежды - РИА Новости, 24.10.2021
На юго-западе Москвы выявили нарушение антиковидных мер в магазине одежды
Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды на юго-западе города, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T15:34
2021-10-24T15:34
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды на юго-западе города, сообщается на сайте ведомства."По результатам мониторинга 22.10. 2021 в ТРЦ "РИО" по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская, д. 1б, было установлено, что в магазине Bershka &lt;...&gt; не в полном объёме выполняются противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции... Законному представителю юридического лица &lt;...&gt; направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что при входе в торговый зал магазина посетителям не измеряли температуру, не проверяли наличие масок. В торговом зале не проводилось аудиоинформирование посетителей о необходимости соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса."В магазине не соблюдается дезинфекционный режим, в том числе кратность и полнота уборки контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, отсутствует контроль за выдачей и хранением дезинфицирующих средств и приготовлением рабочих растворов", - добавили на сайте.Помимо этого, не было обеспечено обеззараживания воздуха в торговом зале: установлена только одна бактерицидная лампа, рассчитанная согласно паспорту, на обеззараживание воздуха в помещении площадью до 70 квадратных метров при площади магазина 596 квадратных метров.
https://ria.ru/20211023/rospotrebnadzor-1755956475.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, bershka, трц "рио"
15:34 24.10.2021
 
На юго-западе Москвы выявили нарушение антиковидных мер в магазине одежды

Роспотребнадзор выявил нарушения мер по COVID-19 в магазине одежды на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды на юго-западе города, сообщается на сайте ведомства.
"По результатам мониторинга 22.10. 2021 в ТРЦ "РИО" по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская, д. 1б, было установлено, что в магазине Bershka <...> не в полном объёме выполняются противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции... Законному представителю юридического лица <...> направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при входе в торговый зал магазина посетителям не измеряли температуру, не проверяли наличие масок. В торговом зале не проводилось аудиоинформирование посетителей о необходимости соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
"В магазине не соблюдается дезинфекционный режим, в том числе кратность и полнота уборки контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, отсутствует контроль за выдачей и хранением дезинфицирующих средств и приготовлением рабочих растворов", - добавили на сайте.
Помимо этого, не было обеспечено обеззараживания воздуха в торговом зале: установлена только одна бактерицидная лампа, рассчитанная согласно паспорту, на обеззараживание воздуха в помещении площадью до 70 квадратных метров при площади магазина 596 квадратных метров.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоBershkaТРЦ "Рио"
 
 
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