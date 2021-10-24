https://ria.ru/20211024/magazin-1756020807.html

На юго-западе Москвы выявили нарушение антиковидных мер в магазине одежды

На юго-западе Москвы выявили нарушение антиковидных мер в магазине одежды - РИА Новости, 24.10.2021

На юго-западе Москвы выявили нарушение антиковидных мер в магазине одежды

Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды на юго-западе города, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T15:34

2021-10-24T15:34

2021-10-24T15:34

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

bershka

трц "рио"

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды на юго-западе города, сообщается на сайте ведомства."По результатам мониторинга 22.10. 2021 в ТРЦ "РИО" по адресу: г. Москва, Большая Черемушкинская, д. 1б, было установлено, что в магазине Bershka <...> не в полном объёме выполняются противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции... Законному представителю юридического лица <...> направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что при входе в торговый зал магазина посетителям не измеряли температуру, не проверяли наличие масок. В торговом зале не проводилось аудиоинформирование посетителей о необходимости соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса."В магазине не соблюдается дезинфекционный режим, в том числе кратность и полнота уборки контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, отсутствует контроль за выдачей и хранением дезинфицирующих средств и приготовлением рабочих растворов", - добавили на сайте.Помимо этого, не было обеспечено обеззараживания воздуха в торговом зале: установлена только одна бактерицидная лампа, рассчитанная согласно паспорту, на обеззараживание воздуха в помещении площадью до 70 квадратных метров при площади магазина 596 квадратных метров.

https://ria.ru/20211023/rospotrebnadzor-1755956475.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, bershka, трц "рио"