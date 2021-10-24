https://ria.ru/20211024/leps-1755793075.html

"Подмена понятий": Григорий Лепс выпустил новый альбом

"Подмена понятий": Григорий Лепс выпустил новый альбом - РИА Новости, 24.10.2021

"Подмена понятий": Григорий Лепс выпустил новый альбом

Григорий Лепс выпустил новый альбом "Подмена понятий". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте певца. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T00:47

2021-10-24T00:47

2021-10-24T00:47

культура

григорий лепс

диана арбенина

хибла герзмава

александр панайотов

новости культуры

музыка

тимур родригез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/77/1483107753_0:18:2123:1212_1920x0_80_0_0_e8c8e38394910a150d189dfc01acf950.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Григорий Лепс выпустил новый альбом "Подмена понятий". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте певца. Он представлен на цифровых платформах. В сборник вошли 25 песен, среди них несколько дуэтов. Совместные композиции с Лепсом записали Тимур Родригез ("Спасибо"), TSOY ("Феникс"), Александр Панайотов ("Dimenticarmi di te"), Диана Арбенина ("Неторопливая любовь"). Оперная певица Хибла Герзмава исполнила с Лепсом композицию под названием "Ящик Пандоры". Фанаты в восторге от альбома. "Спасибо, дядя Гриша, песен не пожалели", "Наконец-то", "Как всегда огонь! Уже слушаем", "Маэстро", "Альбом просто супер. Еще хочу сказать, что если вы поете чьи-то песни, то они у вас лучше, чем в оригинале. В общем, вы для меня лучший исполнитель. Таких больше нет. Жаль, что концерт отменили", — пишут пользователи в комментариях.

https://ria.ru/20211008/zivert-1753630849.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий лепс, диана арбенина, хибла герзмава, александр панайотов, новости культуры, музыка, тимур родригез