https://ria.ru/20211024/leps-1755793075.html
"Подмена понятий": Григорий Лепс выпустил новый альбом
"Подмена понятий": Григорий Лепс выпустил новый альбом - РИА Новости, 24.10.2021
"Подмена понятий": Григорий Лепс выпустил новый альбом
Григорий Лепс выпустил новый альбом "Подмена понятий". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте певца. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T00:47
2021-10-24T00:47
2021-10-24T00:47
культура
григорий лепс
диана арбенина
хибла герзмава
александр панайотов
новости культуры
музыка
тимур родригез
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Григорий Лепс выпустил новый альбом "Подмена понятий". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте певца. Он представлен на цифровых платформах. В сборник вошли 25 песен, среди них несколько дуэтов. Совместные композиции с Лепсом записали Тимур Родригез ("Спасибо"), TSOY ("Феникс"), Александр Панайотов ("Dimenticarmi di te"), Диана Арбенина ("Неторопливая любовь"). Оперная певица Хибла Герзмава исполнила с Лепсом композицию под названием "Ящик Пандоры". Фанаты в восторге от альбома. "Спасибо, дядя Гриша, песен не пожалели", "Наконец-то", "Как всегда огонь! Уже слушаем", "Маэстро", "Альбом просто супер. Еще хочу сказать, что если вы поете чьи-то песни, то они у вас лучше, чем в оригинале. В общем, вы для меня лучший исполнитель. Таких больше нет. Жаль, что концерт отменили", — пишут пользователи в комментариях.
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григорий лепс, диана арбенина, хибла герзмава, александр панайотов, новости культуры, музыка, тимур родригез
"Подмена понятий": Григорий Лепс выпустил новый альбом
Григорий Лепс выпустил новый альбом "Подмена понятий"
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Григорий Лепс выпустил новый альбом "Подмена понятий". Об этом сообщается
в Instagram-аккаунте певца.
Он представлен на цифровых платформах.
В сборник вошли 25 песен, среди них несколько дуэтов. Совместные композиции с Лепсом записали Тимур Родригез ("Спасибо"), TSOY ("Феникс"), Александр Панайотов ("Dimenticarmi di te"), Диана Арбенина ("Неторопливая любовь"). Оперная певица Хибла Герзмава исполнила с Лепсом композицию под названием "Ящик Пандоры".
Фанаты в восторге от альбома. "Спасибо, дядя Гриша, песен не пожалели", "Наконец-то", "Как всегда огонь! Уже слушаем", "Маэстро", "Альбом просто супер. Еще хочу сказать, что если вы поете чьи-то песни, то они у вас лучше, чем в оригинале. В общем, вы для меня лучший исполнитель. Таких больше нет. Жаль, что концерт отменили", — пишут пользователи в комментариях.