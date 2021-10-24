https://ria.ru/20211024/kurenie-1755997875.html
Курильщикам серьезно осложнят жизнь
В России хотят ввести систему выявления курильщиков в неположенных местах - РИА Новости, 24.10.2021
Курильщикам серьезно осложнят жизнь
В России планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на платформу... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T09:07
2021-10-24T09:07
2021-10-24T12:00
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В России планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на платформу "Национальная технологическая инициатива".Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность."Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций", — рассказали в пресс-службе организации.Новые функции должны стать частью уже существующей системы, анализирующей видео с камер в режиме реального времени.Как сообщает RT, систему можно будет применять в парках, на предприятиях и вокзалах. В создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов. Им поставят задачу создать сам алгоритм обнаружения курильщика.
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общество, технологии, россия
09:07 24.10.2021 (обновлено: 12:00 24.10.2021)
В России хотят ввести систему выявления курильщиков в неположенных местах
В России планируют создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
В России
планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом пишет RT
со ссылкой на платформу "Национальная технологическая инициатива".
Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность.
"Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций", — рассказали в пресс-службе организации.
Новые функции должны стать частью уже существующей системы, анализирующей видео с камер в режиме реального времени.
Как сообщает RT, систему можно будет применять в парках, на предприятиях и вокзалах. В создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов. Им поставят задачу создать сам алгоритм обнаружения курильщика.