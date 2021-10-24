https://ria.ru/20211024/kurenie-1755997875.html

Курильщикам серьезно осложнят жизнь

В России хотят ввести систему выявления курильщиков в неположенных местах - РИА Новости, 24.10.2021

Курильщикам серьезно осложнят жизнь

В России планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на платформу... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T09:07

2021-10-24T09:07

2021-10-24T12:00

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В России планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на платформу "Национальная технологическая инициатива".Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность."Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций", — рассказали в пресс-службе организации.Новые функции должны стать частью уже существующей системы, анализирующей видео с камер в режиме реального времени.Как сообщает RT, систему можно будет применять в парках, на предприятиях и вокзалах. В создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов. Им поставят задачу создать сам алгоритм обнаружения курильщика.

https://ria.ru/20200527/1572036527.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия