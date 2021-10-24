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В Крыму жестко ответили на новые требования Украины
В Крыму жестко ответили на новые требования Украины - РИА Новости, 24.10.2021
В Крыму жестко ответили на новые требования Украины
Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Руслан Бальбек. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T19:49
2021-10-24T19:49
в мире
киев
республика крым
москва
обсе
руслан бальбек
россия
олег николенко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Руслан Бальбек.Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Россия должна выполнять "обязательства" в отношении крымчан. Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в частности, защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам."В том, что касается коронавируса, Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения", - сказал Бальбек.Бальбек отметил, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики."Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20211024/ultimatum-1756037397.html
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в мире, киев, республика крым, москва, обсе, руслан бальбек, россия, олег николенко
19:49 24.10.2021
 
В Крыму жестко ответили на новые требования Украины

Бальбек: Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в здравоохранении

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Руслан Бальбек.
Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Россия должна выполнять "обязательства" в отношении крымчан. Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в частности, защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
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"В том, что касается коронавируса, Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения", - сказал Бальбек.
Бальбек отметил, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики.
"Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей", - подчеркнул эксперт.
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В миреКиевРеспублика КрымМоскваОБСЕРуслан БальбекРоссияОлег Николенко
 
 
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