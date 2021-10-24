https://ria.ru/20211024/krym-1756039321.html

В Крыму жестко ответили на новые требования Украины

В Крыму жестко ответили на новые требования Украины - РИА Новости, 24.10.2021

В Крыму жестко ответили на новые требования Украины

Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Руслан Бальбек. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T19:49

2021-10-24T19:49

2021-10-24T19:49

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руслан бальбек

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олег николенко

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Руслан Бальбек.Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Россия должна выполнять "обязательства" в отношении крымчан. Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в частности, защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам."В том, что касается коронавируса, Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения", - сказал Бальбек.Бальбек отметил, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики."Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20211024/ultimatum-1756037397.html

https://ria.ru/20211023/krym-1755908437.html

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в мире, киев, республика крым, москва, обсе, руслан бальбек, россия, олег николенко