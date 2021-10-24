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В Москве за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1442 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 706 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:55
2021-10-24T11:55
2021-10-24T11:55
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1442 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 706 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1442 человека. На ИВЛ находятся 706 человек. В городе выздоровели ещё 3817 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 560 538", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 84 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1442 больных COVID-19, на ИВЛ находятся 706 человек