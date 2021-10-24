https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756004896.html
В России за сутки 22 784 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 22 784 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2021
В России за сутки 22 784 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 22 784 человека после COVID-19, за все время - 7 165 921, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:18
2021-10-24T11:18
2021-10-24T11:18
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россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В России за сутки выписаны 22 784 человека после COVID-19, за все время - 7 165 921, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 22 784 человека ... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 7 165 921" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3817 человек, Подмосковье - 2556, Санкт-Петербурге - 1235.
https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755959921.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия
В России за сутки 22 784 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 22 784 человека выздоровели от COVID-19, за все время — 7 165 921