https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756004773.html

В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2021

В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5279), Петербурге (3297), Подмосковье (3030), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:17

2021-10-24T11:17

2021-10-24T11:17

распространение коронавируса

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магаданская область

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москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5279), Петербурге (3297), Подмосковье (3030), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."Распределение по субъектам 1. Москва - 5279, 2. Санкт-Петербург - 3297, 3. Московская область - 3030", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 17, Ненецком автономном округе - 16.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/koronavirus-1755963383.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии