https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756004773.html
В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2021
В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5279), Петербурге (3297), Подмосковье (3030), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:17
2021-10-24T11:17
2021-10-24T11:17
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5279), Петербурге (3297), Подмосковье (3030), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."Распределение по субъектам 1. Москва - 5279, 2. Санкт-Петербург - 3297, 3. Московская область - 3030", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 17, Ненецком автономном округе - 16.
https://radiosputnik.ria.ru/20211023/koronavirus-1755963383.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 5279 случаев COVID-19