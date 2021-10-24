https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756004661.html

В России за сутки выявили 35 660 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 35 660 случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2021

В России за сутки выявили 35 660 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:17

2021-10-24T11:17

2021-10-24T12:10

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 35 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3143 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне выявили 37 141 инфицированного — это максимум за все время пандемии. Темп прироста несколько снизился — с 0,46 до 0,43 процента.Умерли 1072 человека (вчера было 1075). Уже шестой день подряд показатель превышает тысячу человек. Выписались после лечения 22 784 пациента.Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 5279 (днем ранее было 7803), Санкт-Петербурге — 3297, Подмосковье — 3030, Самарской области — 1093, Нижегородской — 772, Воронежской — 736, Башкирии — 668, Крыму — 349, Пермском крае — 642, Свердловской области — 633.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 заболевших, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 23.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/koronavirus-1755963383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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