11:17 24.10.2021 (обновлено: 12:10 24.10.2021)
В России за сутки выявили 35 660 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 35 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3143 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне выявили 37 141 инфицированного — это максимум за все время пандемии. Темп прироста несколько снизился — с 0,46 до 0,43 процента.
Умерли 1072 человека (вчера было 1075). Уже шестой день подряд показатель превышает тысячу человек.
23 октября, 17:57В миреОпределена частота повторных заражений коронавирусом
Выписались после лечения 22 784 пациента.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 5279 (днем ранее было 7803), Санкт-Петербурге — 3297, Подмосковье — 3030, Самарской области — 1093, Нижегородской — 772, Воронежской — 736, Башкирии — 668, Крыму — 349, Пермском крае — 642, Свердловской области — 633.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 заболевших, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 23.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.