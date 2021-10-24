11:13 24.10.2021 (обновлено: 12:10 24.10.2021)
Во Владивостоке загорелся корабль-музей "Красный вымпел"
Корабль-музей "Красный вымпел" загорелся на набережной в центре Владивостока
© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краюКорабль-музей "Красный вымпел", на котором произошел пожар
© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Площадь пожара на корабле-музее "Красный вымпел", стоящем у пирса на Корабельной набережной Владивостока, составила 90 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
О возгорании в каютах "Красного вымпела" стало известно в 15:09 по местному времени. Спустя три минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.
"Приступив к тушению, в 15:37 пожар локализовали, а в 15:59 ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.
При пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали 35 спасателей и 12 единиц техники.
"Красный вымпел"
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Один из пяти дореволюционных кораблей, ставших музеями. Построен в 1911 году в Финляндии как парусно-паровая яхта: до 1922 года она находилась в распоряжении губернатора Камчатки, затем перешла во Владивосток. Спустя год яхту перевели в класс сторожевых кораблей под именем "Красный вымпел". Корабль выполнял задачи по охране территориальных вод, во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях Тихоокеанского флота. В 1958 году "Красный вымпел" объявили мемориальным кораблем и поставили на вечную стоянку на Корабельной набережной в центре Владивостока.