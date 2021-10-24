Во Владивостоке загорелся корабль-музей "Красный вымпел"

Один из пяти дореволюционных кораблей, ставших музеями. Построен в 1911 году в Финляндии как парусно-паровая яхта: до 1922 года она находилась в распоряжении губернатора Камчатки, затем перешла во Владивосток. Спустя год яхту перевели в класс сторожевых кораблей под именем "Красный вымпел". Корабль выполнял задачи по охране территориальных вод, во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях Тихоокеанского флота. В 1958 году "Красный вымпел" объявили мемориальным кораблем и поставили на вечную стоянку на Корабельной набережной в центре Владивостока.