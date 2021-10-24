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УФСИН опровергло сообщения о попытках суицида в калужской колонии
УФСИН опровергло сообщения о попытках суицида в калужской колонии - РИА Новости, 24.10.2021
УФСИН опровергло сообщения о попытках суицида в калужской колонии
Сообщения СМИ, что колонии №3 в Калужской области несколько десятков осужденных якобы совершили акт членовредительства, не соответствует действительности,... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T16:04
2021-10-24T16:04
происшествия
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сообщения СМИ, что колонии №3 в Калужской области несколько десятков осужденных якобы совершили акт членовредительства, не соответствует действительности, заявила пресс-служба УФСИН по региону.Ранее ряд СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову сообщили, что якобы в ИК-3 в Калужской области около 60 заключенных пытались причинить себе вред из-за жалоб на условия содержания. По утверждению адвоката, осужденные жаловались на избиения, холод, отсутствие медикаментов."В СМИ появились публикации о том, что в ИК-3 УФСИН России по Калужской области якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства. Данная информация не соответствует действительности. Исправительная колония работает в штатном режиме", - говорится в сообщении УФСИН.Прокуратура Калужской области, в свою очередь, объявила о начале проверки. "Прокуратурой области организована проверка по публикации, размещённой в средствах массовой информации, о нанесении себе телесных повреждений осуждёнными, содержащимися в исправительной колонии. Сотрудники прокуратуры выехали в исправительное учреждение", - информирует надзорное ведомство.
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происшествия, калужская область, россия
16:04 24.10.2021
 
УФСИН опровергло сообщения о попытках суицида в калужской колонии

УФСИН опровергло сообщения о массовом акте членовредительства в колонии Калужской области

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр минской исправительной колонии
Охранный периметр минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сообщения СМИ, что колонии №3 в Калужской области несколько десятков осужденных якобы совершили акт членовредительства, не соответствует действительности, заявила пресс-служба УФСИН по региону.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову сообщили, что якобы в ИК-3 в Калужской области около 60 заключенных пытались причинить себе вред из-за жалоб на условия содержания. По утверждению адвоката, осужденные жаловались на избиения, холод, отсутствие медикаментов.
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"В СМИ появились публикации о том, что в ИК-3 УФСИН России по Калужской области якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства. Данная информация не соответствует действительности. Исправительная колония работает в штатном режиме", - говорится в сообщении УФСИН.
Прокуратура Калужской области, в свою очередь, объявила о начале проверки. "Прокуратурой области организована проверка по публикации, размещённой в средствах массовой информации, о нанесении себе телесных повреждений осуждёнными, содержащимися в исправительной колонии. Сотрудники прокуратуры выехали в исправительное учреждение", - информирует надзорное ведомство.
 
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