https://ria.ru/20211024/koloniya-1756023320.html

УФСИН опровергло сообщения о попытках суицида в калужской колонии

УФСИН опровергло сообщения о попытках суицида в калужской колонии - РИА Новости, 24.10.2021

УФСИН опровергло сообщения о попытках суицида в калужской колонии

Сообщения СМИ, что колонии №3 в Калужской области несколько десятков осужденных якобы совершили акт членовредительства, не соответствует действительности,... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T16:04

2021-10-24T16:04

2021-10-24T16:04

происшествия

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сообщения СМИ, что колонии №3 в Калужской области несколько десятков осужденных якобы совершили акт членовредительства, не соответствует действительности, заявила пресс-служба УФСИН по региону.Ранее ряд СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову сообщили, что якобы в ИК-3 в Калужской области около 60 заключенных пытались причинить себе вред из-за жалоб на условия содержания. По утверждению адвоката, осужденные жаловались на избиения, холод, отсутствие медикаментов."В СМИ появились публикации о том, что в ИК-3 УФСИН России по Калужской области якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства. Данная информация не соответствует действительности. Исправительная колония работает в штатном режиме", - говорится в сообщении УФСИН.Прокуратура Калужской области, в свою очередь, объявила о начале проверки. "Прокуратурой области организована проверка по публикации, размещённой в средствах массовой информации, о нанесении себе телесных повреждений осуждёнными, содержащимися в исправительной колонии. Сотрудники прокуратуры выехали в исправительное учреждение", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20211022/draka-1755783401.html

калужская область

россия

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происшествия, калужская область, россия