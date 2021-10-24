https://ria.ru/20211024/khlopok-1756040697.html
Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге
Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге - РИА Новости, 24.10.2021
Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге
Два человека пострадали в результате хлопка газа в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T20:10
2021-10-24T20:10
2021-10-24T22:27
происшествия
екатеринбург
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка газа в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.По его словам, инцидент произошел вечером в воскресенье в одной из квартир по улице Московская в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.Он добавил, что пострадавший мужчина получил 65% ожогов тела, а женщина - 35%. Врачи оказывают им необходимую помощь. По предварительным данным, они пытались поджечь при помощи электроприборов газовую конфорку в духовке, но у них это не получилось."Пока они искали спички, газ продолжал идти, в результате произошло скопление. И когда огонь загорелся, произошел хлопок. Разрушений в жилище нет. Временно эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры. По данному факту полиция проводит проверку", - отметил Горелых.Прокуратура организовала проверку по факту хлопка газа в Екатеринбурге, в результате которого пострадали два человека, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.По предварительной информации, пострадавшие - 1994 и 2001 годов рождения.Рассматриваются различные версии произошедшего. Предварительной причиной инцидента является ненадлежащая эксплуатация газового оборудования жильцами дома.Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, когда проверялось газовое оборудование работниками специализированной организации, а также будет дана оценка деятельности управляющей компании.По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых
20:10 24.10.2021 (обновлено: 22:27 24.10.2021)
Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге
в Екатеринбурге два человека пострадали из-за хлопка газа в жилом доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости.
Два человека пострадали в результате хлопка газа в Екатеринбурге
, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых
.
По его словам, инцидент произошел вечером в воскресенье в одной из квартир по улице Московская в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
"Местные жители услышали хлопок. На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и других оперативных служб. С места происшествия доставлены в одну из больниц областного центра мужчина и женщина, которые находились в эпицентре событий", - сказал Горелых.
Он добавил, что пострадавший мужчина получил 65% ожогов тела, а женщина - 35%. Врачи оказывают им необходимую помощь. По предварительным данным, они пытались поджечь при помощи электроприборов газовую конфорку в духовке, но у них это не получилось.
"Пока они искали спички, газ продолжал идти, в результате произошло скопление. И когда огонь загорелся, произошел хлопок. Разрушений в жилище нет. Временно эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры. По данному факту полиция проводит проверку", - отметил Горелых.
Прокуратура организовала проверку по факту хлопка газа в Екатеринбурге, в результате которого пострадали два человека, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.
"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с хлопком в одной из квартир дома №48 "а" по улице Московская в Екатеринбурге", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По предварительной информации, пострадавшие - 1994 и 2001 годов рождения.
Рассматриваются различные версии произошедшего. Предварительной причиной инцидента является ненадлежащая эксплуатация газового оборудования жильцами дома.
Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, когда проверялось газовое оборудование работниками специализированной организации, а также будет дана оценка деятельности управляющей компании.
По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.