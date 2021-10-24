https://ria.ru/20211024/khlopok-1756040697.html

Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге

Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге - РИА Новости, 24.10.2021

Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбурге

Два человека пострадали в результате хлопка газа в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T20:10

2021-10-24T20:10

2021-10-24T22:27

происшествия

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка газа в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.По его словам, инцидент произошел вечером в воскресенье в одной из квартир по улице Московская в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.Он добавил, что пострадавший мужчина получил 65% ожогов тела, а женщина - 35%. Врачи оказывают им необходимую помощь. По предварительным данным, они пытались поджечь при помощи электроприборов газовую конфорку в духовке, но у них это не получилось."Пока они искали спички, газ продолжал идти, в результате произошло скопление. И когда огонь загорелся, произошел хлопок. Разрушений в жилище нет. Временно эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры. По данному факту полиция проводит проверку", - отметил Горелых.Прокуратура организовала проверку по факту хлопка газа в Екатеринбурге, в результате которого пострадали два человека, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.По предварительной информации, пострадавшие - 1994 и 2001 годов рождения.Рассматриваются различные версии произошедшего. Предварительной причиной инцидента является ненадлежащая эксплуатация газового оборудования жильцами дома.Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, когда проверялось газовое оборудование работниками специализированной организации, а также будет дана оценка деятельности управляющей компании.По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211006/vzryv-1753311128.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых