https://ria.ru/20211024/katar-1756029312.html

Катар недоволен действиями США, сообщили СМИ

Катар недоволен действиями США, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.10.2021

Катар недоволен действиями США, сообщили СМИ

Катар недоволен отсутствием ответа США на свой запрос о продаже беспилотников на фоне оказанной Штатам помощи при эвакуации из Афганистана, сообщает Wall Streer РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T17:34

2021-10-24T17:34

2021-10-24T17:34

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Катар недоволен отсутствием ответа США на свой запрос о продаже беспилотников на фоне оказанной Штатам помощи при эвакуации из Афганистана, сообщает Wall Streer Journal.Как пишет издание, запрос на покупку четырех боевых беспилотников был сделан более года назад. "Госдепартамент еще никак не отреагировал на запрос Катара о дронах, и официальные лица отказываются говорить, почему", - пишет издание.В сообщении отмечается, что подобное происходит на фоне помощи, которую Катар оказал в эвакуации из Афганистана.По данным издания, Катар собирался использовать дроны для мониторинга газовых объектов, а также на предстоящем в стране чемпионате мира по футболу. Сделка оценивалась в 600 миллионов долларов, сообщает издание."С нашей точки зрения разочаровывает отсутствие четких указаний на то, почему задерживается реакция на наш запрос. Недавние операции по эвакуации в Афганистане доказывают, что Катар всегда готов поддержать своих союзников в целях безопасности и стабильности", - цитирует издание неназванного представителя правительства Катара.В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html

https://ria.ru/20210911/lavrov-1749671676.html

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в мире, сша, катар, афганистан, кабул