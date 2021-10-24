14:04 24.10.2021 (обновлено: 17:20 24.10.2021)
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ДТП в Калмыкии
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ДТП с автобусом в Калмыкии
© Фото : СУ СК по Республике КалмыкияМесто ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии
© Фото : СУ СК по Республике Калмыкия
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного после гибели в результате аварии нескольких пассажиров автобуса в Калмыкии, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия Сердюкову А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием пассажирского автобуса по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
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В ночь на воскресенье на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт Петербург. По данным полиции и минздрава Калмыкии, погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Следователи сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний, и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте ведомства.
Добавляется, что в ходе расследования будет изучена техническая документация. Следователи допрашивают водителя автобуса, которому также назначено медицинское освидетельствование.
"Также следственное подразделение обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования", - отмечается в сообщении.