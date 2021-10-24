https://ria.ru/20211024/izbienie-1756049593.html

В Свердловской области подростки избили двух школьников

В Свердловской области подростки избили двух школьников - РИА Новости, 24.10.2021

В Свердловской области подростки избили двух школьников

Группа подростков избила двух школьников в городе Сухой Лог Свердловской области, прокуратура и полиция организовали проверку. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T22:07

2021-10-24T22:07

2021-10-24T22:07

происшествия

сухой лог

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Группа подростков избила двух школьников в городе Сухой Лог Свердловской области, прокуратура и полиция организовали проверку.Видео инцидента было опубликовано в эти выходные в соцсетях."Сухоложская городская прокуратура организовала проверку в связи с нанесением телесных повреждений двум школьникам. По предварительной информации, двоим несовершеннолетним, 2005 года рождения и 2008 года рождения - учащимся седьмого и 10 классов - 10 сентября 2021 года группой подростков были нанесены телесные повреждения на территории МАОУ "СОШ № 17" города Сухой Лог", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.Со слов матери одного из потерпевших, на территории школы к потерпевшим подошла группа подростков в количестве 14-15 человек. Некоторые из них нанесли школьникам удары руками и ногами, а также прыгали на них. В результате пострадавшие получили травмы. При этом один из подростков снимал избиение на телефон, уточняет прокуратура.Личности большинства подростков, наносивших травмы и присутствовавших при этом, установлены. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьников. Запрошена характеризующая информация из учебных заведений, в которых обучаются подростки.По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки находится под контролем прокуратуры, отмечается в сообщении.Глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил журналистам, что история, о которой идет речь, произошла еще в сентябре текущего года. Однако в интернет видео выложили только в субботу."Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел Сухого Лога. Оно в установленном порядке зарегистрировано… Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее итогам будут приняты обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера", - подчеркнул Горелых.

https://ria.ru/20210327/izbienie-1603083881.html

https://ria.ru/20210326/izbienie-1602922403.html

сухой лог

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сухой лог, свердловская область, россия