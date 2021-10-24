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В Свердловской области подростки избили двух школьников
В Свердловской области подростки избили двух школьников - РИА Новости, 24.10.2021
В Свердловской области подростки избили двух школьников
Группа подростков избила двух школьников в городе Сухой Лог Свердловской области, прокуратура и полиция организовали проверку. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T22:07
2021-10-24T22:07
происшествия
сухой лог
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Группа подростков избила двух школьников в городе Сухой Лог Свердловской области, прокуратура и полиция организовали проверку.Видео инцидента было опубликовано в эти выходные в соцсетях."Сухоложская городская прокуратура организовала проверку в связи с нанесением телесных повреждений двум школьникам. По предварительной информации, двоим несовершеннолетним, 2005 года рождения и 2008 года рождения - учащимся седьмого и 10 классов - 10 сентября 2021 года группой подростков были нанесены телесные повреждения на территории МАОУ "СОШ № 17" города Сухой Лог", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.Со слов матери одного из потерпевших, на территории школы к потерпевшим подошла группа подростков в количестве 14-15 человек. Некоторые из них нанесли школьникам удары руками и ногами, а также прыгали на них. В результате пострадавшие получили травмы. При этом один из подростков снимал избиение на телефон, уточняет прокуратура.Личности большинства подростков, наносивших травмы и присутствовавших при этом, установлены. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьников. Запрошена характеризующая информация из учебных заведений, в которых обучаются подростки.По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки находится под контролем прокуратуры, отмечается в сообщении.Глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил журналистам, что история, о которой идет речь, произошла еще в сентябре текущего года. Однако в интернет видео выложили только в субботу."Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел Сухого Лога. Оно в установленном порядке зарегистрировано… Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее итогам будут приняты обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера", - подчеркнул Горелых.
https://ria.ru/20210327/izbienie-1603083881.html
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свердловская область
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происшествия, сухой лог, свердловская область, россия
22:07 24.10.2021
 
В Свердловской области подростки избили двух школьников

Группа подростков избила двух школьников в городе Сухой Лог в Свердловской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Группа подростков избила двух школьников в городе Сухой Лог Свердловской области, прокуратура и полиция организовали проверку.
Видео инцидента было опубликовано в эти выходные в соцсетях.
Класс - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 07:57
В Приморье подростки избили школьницу
"Сухоложская городская прокуратура организовала проверку в связи с нанесением телесных повреждений двум школьникам. По предварительной информации, двоим несовершеннолетним, 2005 года рождения и 2008 года рождения - учащимся седьмого и 10 классов - 10 сентября 2021 года группой подростков были нанесены телесные повреждения на территории МАОУ "СОШ № 17" города Сухой Лог", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.
Со слов матери одного из потерпевших, на территории школы к потерпевшим подошла группа подростков в количестве 14-15 человек. Некоторые из них нанесли школьникам удары руками и ногами, а также прыгали на них. В результате пострадавшие получили травмы. При этом один из подростков снимал избиение на телефон, уточняет прокуратура.
Личности большинства подростков, наносивших травмы и присутствовавших при этом, установлены. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьников. Запрошена характеризующая информация из учебных заведений, в которых обучаются подростки.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки находится под контролем прокуратуры, отмечается в сообщении.
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26 марта, 09:47
В Тюмени проверят сообщения об избиении школьницы сверстниками
Глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил журналистам, что история, о которой идет речь, произошла еще в сентябре текущего года. Однако в интернет видео выложили только в субботу.
"Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел Сухого Лога. Оно в установленном порядке зарегистрировано… Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее итогам будут приняты обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера", - подчеркнул Горелых.
 
ПроисшествияСухой ЛогСвердловская областьРоссия
 
 
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