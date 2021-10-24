https://ria.ru/20211024/ismailov-1756009603.html

Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова

Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова - РИА Новости, 24.10.2021

Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении экс-владельца Черкизовского рынка... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T12:42

2021-10-24T12:42

2021-10-24T12:42

черногория

александр бастрыкин

тельман исмаилов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для его выдачи Черногорией, сообщается на сайте СК РФ.Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.Помимо этого, Бастрыкин выразил благодарность сотрудникам Интерпола за эффективную работу по организации розыска обвиняемого по уголовному делу Тельмана Исмаилова.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В начале октября миллиардер был арестован судом Подгорицы.Он и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.По данным на сайте СК, Исмаилову заочно инкриминировано убийство, незаконный оборот оружия, а также похищение человека.

https://ria.ru/20211023/ismailov-1755969062.html

черногория

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черногория, александр бастрыкин, тельман исмаилов, следственный комитет россии (ск рф), россия