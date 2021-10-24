https://ria.ru/20211024/ismailov-1756009603.html
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова - РИА Новости, 24.10.2021
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении экс-владельца Черкизовского рынка... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:42
2021-10-24T12:42
2021-10-24T12:42
черногория
александр бастрыкин
тельман исмаилов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для его выдачи Черногорией, сообщается на сайте СК РФ.Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.Помимо этого, Бастрыкин выразил благодарность сотрудникам Интерпола за эффективную работу по организации розыска обвиняемого по уголовному делу Тельмана Исмаилова.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В начале октября миллиардер был арестован судом Подгорицы.Он и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.По данным на сайте СК, Исмаилову заочно инкриминировано убийство, незаконный оборот оружия, а также похищение человека.
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черногория, александр бастрыкин, тельман исмаилов, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова для его выдачи Черногорией
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для его выдачи Черногорией
, сообщается на сайте
СК РФ.
Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло в пятницу МВД Черногории, судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович на основании него постановил немедленно освободить Исмаилова из экстрадиционного изолятора. По данным на сайте СК РФ, из-за предоставления Исмаилову политического убежища его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия невозможна. Ранее Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче.
"Председатель СК России поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его РФ за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления... на данный момент Следственный комитет России еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Бастрыкин выразил благодарность сотрудникам Интерпола за эффективную работу по организации розыска обвиняемого по уголовному делу Тельмана Исмаилова.
"С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан РФ, отвечать за них он должен по российским законам", - добавили на сайте.
Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. В начале октября миллиардер был арестован судом Подгорицы.
Он и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
По данным на сайте СК, Исмаилову заочно инкриминировано убийство, незаконный оборот оружия, а также похищение человека.