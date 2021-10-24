https://ria.ru/20211024/interfer-1755936311.html

Sputnik Serbia получил Гран-при и две награды фестиваля "Интерфер"

Sputnik Serbia получил Гран-при и две награды фестиваля "Интерфер" - РИА Новости, 24.10.2021

Sputnik Serbia получил Гран-при и две награды фестиваля "Интерфер"

Две престижных награды "Золотая Ника" (Zlatna Nika) 26-го сербского Международного фестиваля репортажей и СМИ "Интерфер" (Interfer) достались в этом году... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T13:00

2021-10-24T13:00

2021-10-24T13:27

общество

медиа - общество

сербия

эмир кустурица

sputnik serbia

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МОСКВА, 24 окт— РИА Новости. Две престижных награды "Золотая Ника" (Zlatna Nika) 26-го сербского Международного фестиваля репортажей и СМИ "Интерфер" (Interfer) достались в этом году Sputnik Serbia. Жюри сочло лучшей представленную Sputnik выборку видеорепортажей, а также присудило Гран-при в номинации "телерепортаж" и статуэтку "Золотой Ники" авторскому фильму Эмира Кустурицы о музыке, дружбе и легкости бытия "Секс, спорт и вера в вечное "сегодня", снятому для Sputnik.Церемония награждения состоялась в воскресенье в Белграде в пресс-центре Союза журналистов Сербии. Председателем жюри конкурса "Интерфер" выступил сербский поэт, литератор, сценарист и журналист Перо Зубац. Статуэтку "Золотой Ники" за лучшую выборку репортажей получила главный редактор Sputnik Serbia Любинка Милинчич."Спасибо всем присутствующим и моей замечательной редакции, создавшей эти невероятные репортажи, признанные лучшими. За шесть-семь лет существования Sputnik мы получили немало наград, и этот конкурс остается одним из самых дорогих для меня, потому что "Интерфер" первым заметил нашу работу. Это не первый приз, который мы получаем в рамках фестиваля, и, я надеюсь, он не станет последним. Мне кажется, что мы открыли путь иному взгляду на мир, который не был представлен здесь много лет. Признание жюри — лучшее тому доказательство", — отметила Любинка Милинчич.Кустурица, выступивший на церемонии награждения по видеосвязи, добавил: "После всего, что я делал в сфере кино, телевидения и производства видео, я думаю, настало время порадоваться этому Гран-при, полученному благодаря Sputnik и людям, которые способны предоставить такую степень свободы, когда человек может творить, что пожелает".Знаменитый кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица сотрудничает со Sputnik Serbia с сентября 2021 года. В своих авторских фильмах, которые он делает специально для Sputnik, он делится со зрителями эмоциональными воспоминаниями, личными переживаниями и собственным взглядом на современный мир и его "острые углы": цивилизационные конфликты, геополитические разломы, столкновение христианского и рационалистического миропонимания и, конечно, о судьбе многострадальной Югославии.Sputnik участвовал в конкурсе с четырьмя видеоматериалами: репортаж Любинки Милинчич из Кяхты, основанной сербским графом Саввой Владиславовичем,"Город Святого Саввы и Святой Троицы на границе с Китаем", выпуск видеоблога "Моя Россия" корреспондентки Sputnik в Москве Оливеры Икодинович, посвященный Красной площади, фильм, приуроченный к годовщине бомбардировки Белграда в 1941 году, "Пробуждение под бомбами: шестое апреля восемь десятилетий спустя", авторский фильм Эмира Кустурицы, сотрудничество с которым Sputnik Serbia начал в сентябре этого года, под названием "Секс, спорт и вера в вечное "сегодня“.В этом году в конкурсе участвовало более 200 работ из Сербии, Черногории, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Нидерландов, Италии, Швеции, Сирии, Ливана и других стран. Участники "Интерфер" награждались в пяти номинациях: телерепортаж, фоторепортаж, текстовый репортаж, радиорепортаж и социально значимый репортаж.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медиа - общество, сербия, эмир кустурица, sputnik serbia