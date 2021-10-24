https://ria.ru/20211024/horoscope-1755799061.html
Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака самые умные
Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака самые умные - РИА Новости, 24.10.2021
Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака самые умные
Издание Times of India составило список знаков зодиака, среди которых больше всего умных женщин. Им, в отличие от остальных, не нужно упорно трудиться и... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T07:22
2021-10-24T07:22
2021-10-24T07:22
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Издание Times of India составило список знаков зодиака, среди которых больше всего умных женщин. Им, в отличие от остальных, не нужно упорно трудиться и набираться знаний, чтобы добиться в жизни успехов. Они уже прирожденные интеллектуалы и быстро умеют реагировать на ситуации и действовать. Женщины-Скорпионы — одни из самых умных в этой группе. Представительницы этого знака будут глубоко копать, чтобы лучше понять и визуализировать свою идею, пока она не принесет желаемый результат. Скорпионы будут упорствовать, пока не получат то, чего хотят. А их загадочность — идеальное прикрытие для того чтобы продолжить усердно работать в тишине. Рыбы от природы наделены умом и обладают удивительной способностью легко анализировать различные точки зрения. Рыбы всегда готовы к росту и развитию, что уже служит одним из важнейших качеств, которое помогает им становиться еще умнее. Рыбы также от природы очень зрелые в эмоциональном плане.Женщины-Козероги очень сообразительные и преданы своему делу. Они ни перед чем не остановятся, пока не достигнут своих целей. Представительницы этого знака также не любят тратить время на ненужные вещи. Козероги еще известны и как отличные мотиваторы, которые побуждают остальных усердно работать. Водолеи могут быть немного самолюбивыми, когда дело касается их творческой и умственной сторон. Они знают, что с легкостью выполнят ту или иную работу, поэтому обычно много хвастаются. Представительницы этого знака — хладнокровные, спокойные и прирожденные интеллектуалы. Весы, как правило, эрудированны и знают, как уравнять чаши весов. Их сообразительность действительно достойна восхищения, в чем могут убедиться сами. Ведь все, что они делают, обычно выполнено идеально. Представительницы этого знака не оставляют места для ошибок, и в этом их сила.
https://ria.ru/20210926/goroskop-1751689606.html
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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп
Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака самые умные
Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака самые умные
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.
Издание Times of India составило
список знаков зодиака, среди которых больше всего умных женщин. Им, в отличие от остальных, не нужно упорно трудиться и набираться знаний, чтобы добиться в жизни успехов. Они уже прирожденные интеллектуалы и быстро умеют реагировать на ситуации и действовать.
Женщины-Скорпионы — одни из самых умных в этой группе. Представительницы этого знака будут глубоко копать, чтобы лучше понять и визуализировать свою идею, пока она не принесет желаемый результат. Скорпионы будут упорствовать, пока не получат то, чего хотят. А их загадочность — идеальное прикрытие для того чтобы продолжить усердно работать в тишине.
Рыбы от природы наделены умом и обладают удивительной способностью легко анализировать различные точки зрения. Рыбы всегда готовы к росту и развитию, что уже служит одним из важнейших качеств, которое помогает им становиться еще умнее. Рыбы также от природы очень зрелые в эмоциональном плане.
Женщины-Козероги очень сообразительные и преданы своему делу. Они ни перед чем не остановятся, пока не достигнут своих целей. Представительницы этого знака также не любят тратить время на ненужные вещи. Козероги еще известны и как отличные мотиваторы, которые побуждают остальных усердно работать.
Водолеи могут быть немного самолюбивыми, когда дело касается их творческой и умственной сторон. Они знают, что с легкостью выполнят ту или иную работу, поэтому обычно много хвастаются. Представительницы этого знака — хладнокровные, спокойные и прирожденные интеллектуалы.
Весы, как правило, эрудированны и знают, как уравнять чаши весов. Их сообразительность действительно достойна восхищения, в чем могут убедиться сами. Ведь все, что они делают, обычно выполнено идеально. Представительницы этого знака не оставляют места для ошибок, и в этом их сила.