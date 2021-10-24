Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/gretsiya-1756051291.html
СМИ сообщили об аресте семи греческих полицейских, застреливших человека
СМИ сообщили об аресте семи греческих полицейских, застреливших человека - РИА Новости, 24.10.2021
СМИ сообщили об аресте семи греческих полицейских, застреливших человека
История с погоней полиции за автоугонщиками в Афинах и гибелью одного из последних получила неожиданное развитие – семеро полицейских арестованы, а родственники РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T22:41
2021-10-24T22:41
в мире
афины
греция
авто
арест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 24 окт – РИА Новости. История с погоней полиции за автоугонщиками в Афинах и гибелью одного из последних получила неожиданное развитие – семеро полицейских арестованы, а родственники погибшего обвиняют их в намеренном убийстве, сообщают греческие СМИ.Полиция Греции ранее сообщила, что в пятницу поздно вечером во время преследования троих подозреваемых в угоне автомобиля преступники протаранили пять мотоциклов полиции, ранения получили семеро полицейских, полиция применила оружие, и водитель автомобиля был убит, один из пассажиров ранен, еще один скрылся. Как выяснилось, автомобиль был угнан.Позднее стало известно, что убитый - 20-летний цыган, который ехал с двумя 16-летними подростками на украденном автомобиле, сообщает телеканал Skai, отмечая, что цыганская община требует правосудия и заявляет о намеренной расправе. СМИ обвиняют полицейских в непрофессионализме, указывая, что те выстрелили 38 раз.Опубликованные записи переговоров полицейских с оперативным центром опровергают официальное заявление полиции Греции о ранении полицейских. Согласно записи, "раненых нет".Полицейские содержатся в Главном управлении полиции Аттики, а в среду они должны предоставить объяснение по обвинениям в умышленном убийстве, в покушении на убийство с умыслом, применении оружия.Ожидается, что баллистический отчет поможет идентифицировать, кто из полицейских использовал оружие и кто произвел смертельные выстрелы.Телеканал сообщил также, что полиция проигнорировала шесть или семь приказов оперативного центра прекратить преследование, так как оно было сочтено опасным на оживленных дорогах. При это возможно, что полицейские либо не услышали приказов, либо решили продолжить преследование, игнорируя их, сообщает телеканал.Один из семи сотрудников полиции, по данным Skai, заявил, что жизни его коллеги угрожала опасность, в результате чего они были вынуждены стрелять."Мы стреляли, когда водитель протаранил мотоциклы. Мы пытались остановить машину преступников", - сказал он.Министр защиты граждан Панайотис Теодорикакос поручил руководству полиции в течение пяти дней провести служебное расследования действий сотрудников полиции, участвовавших в инциденте.
https://ria.ru/20210921/ugon-1751171119.html
афины
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афины, греция, авто, арест
22:41 24.10.2021
 
СМИ сообщили об аресте семи греческих полицейских, застреливших человека

СМИ: в Афинах арестовали семь полицейских, застреливших автоугонщика

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 окт – РИА Новости. История с погоней полиции за автоугонщиками в Афинах и гибелью одного из последних получила неожиданное развитие – семеро полицейских арестованы, а родственники погибшего обвиняют их в намеренном убийстве, сообщают греческие СМИ.
Полиция Греции ранее сообщила, что в пятницу поздно вечером во время преследования троих подозреваемых в угоне автомобиля преступники протаранили пять мотоциклов полиции, ранения получили семеро полицейских, полиция применила оружие, и водитель автомобиля был убит, один из пассажиров ранен, еще один скрылся. Как выяснилось, автомобиль был угнан.
Позднее стало известно, что убитый - 20-летний цыган, который ехал с двумя 16-летними подростками на украденном автомобиле, сообщает телеканал Skai, отмечая, что цыганская община требует правосудия и заявляет о намеренной расправе. СМИ обвиняют полицейских в непрофессионализме, указывая, что те выстрелили 38 раз.
Опубликованные записи переговоров полицейских с оперативным центром опровергают официальное заявление полиции Греции о ранении полицейских. Согласно записи, "раненых нет".
"Семеро полицейских были арестованы в рамках процедуры задержания с поличным и доставлены к прокурору, который, как ожидается, проведет расследование, действовали ли они в порядке самообороны или это был случай полицейского насилия", - сообщил телеканал.
Полицейские содержатся в Главном управлении полиции Аттики, а в среду они должны предоставить объяснение по обвинениям в умышленном убийстве, в покушении на убийство с умыслом, применении оружия.
Ожидается, что баллистический отчет поможет идентифицировать, кто из полицейских использовал оружие и кто произвел смертельные выстрелы.
Телеканал сообщил также, что полиция проигнорировала шесть или семь приказов оперативного центра прекратить преследование, так как оно было сочтено опасным на оживленных дорогах. При это возможно, что полицейские либо не услышали приказов, либо решили продолжить преследование, игнорируя их, сообщает телеканал.
Один из семи сотрудников полиции, по данным Skai, заявил, что жизни его коллеги угрожала опасность, в результате чего они были вынуждены стрелять.
"Мы стреляли, когда водитель протаранил мотоциклы. Мы пытались остановить машину преступников", - сказал он.
Министр защиты граждан Панайотис Теодорикакос поручил руководству полиции в течение пяти дней провести служебное расследования действий сотрудников полиции, участвовавших в инциденте.
Автоугонщик - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 16:46
Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году
 
В миреАфиныГрецияАвтоАрест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
01:48Умер актер из сериала "Друзья"
Лента новостейМолния
Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и ВенгрииУмер актер из сериала "Друзья"