https://ria.ru/20211024/gretsiya-1756051291.html

СМИ сообщили об аресте семи греческих полицейских, застреливших человека

СМИ сообщили об аресте семи греческих полицейских, застреливших человека - РИА Новости, 24.10.2021

СМИ сообщили об аресте семи греческих полицейских, застреливших человека

История с погоней полиции за автоугонщиками в Афинах и гибелью одного из последних получила неожиданное развитие – семеро полицейских арестованы, а родственники РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T22:41

2021-10-24T22:41

2021-10-24T22:41

в мире

афины

греция

авто

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АФИНЫ, 24 окт – РИА Новости. История с погоней полиции за автоугонщиками в Афинах и гибелью одного из последних получила неожиданное развитие – семеро полицейских арестованы, а родственники погибшего обвиняют их в намеренном убийстве, сообщают греческие СМИ.Полиция Греции ранее сообщила, что в пятницу поздно вечером во время преследования троих подозреваемых в угоне автомобиля преступники протаранили пять мотоциклов полиции, ранения получили семеро полицейских, полиция применила оружие, и водитель автомобиля был убит, один из пассажиров ранен, еще один скрылся. Как выяснилось, автомобиль был угнан.Позднее стало известно, что убитый - 20-летний цыган, который ехал с двумя 16-летними подростками на украденном автомобиле, сообщает телеканал Skai, отмечая, что цыганская община требует правосудия и заявляет о намеренной расправе. СМИ обвиняют полицейских в непрофессионализме, указывая, что те выстрелили 38 раз.Опубликованные записи переговоров полицейских с оперативным центром опровергают официальное заявление полиции Греции о ранении полицейских. Согласно записи, "раненых нет".Полицейские содержатся в Главном управлении полиции Аттики, а в среду они должны предоставить объяснение по обвинениям в умышленном убийстве, в покушении на убийство с умыслом, применении оружия.Ожидается, что баллистический отчет поможет идентифицировать, кто из полицейских использовал оружие и кто произвел смертельные выстрелы.Телеканал сообщил также, что полиция проигнорировала шесть или семь приказов оперативного центра прекратить преследование, так как оно было сочтено опасным на оживленных дорогах. При это возможно, что полицейские либо не услышали приказов, либо решили продолжить преследование, игнорируя их, сообщает телеканал.Один из семи сотрудников полиции, по данным Skai, заявил, что жизни его коллеги угрожала опасность, в результате чего они были вынуждены стрелять."Мы стреляли, когда водитель протаранил мотоциклы. Мы пытались остановить машину преступников", - сказал он.Министр защиты граждан Панайотис Теодорикакос поручил руководству полиции в течение пяти дней провести служебное расследования действий сотрудников полиции, участвовавших в инциденте.

https://ria.ru/20210921/ugon-1751171119.html

афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афины, греция, авто, арест