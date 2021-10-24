https://ria.ru/20211024/germaniya-1756054416.html
Полиция Германии объяснила видео с жестким задержанием "ковид-диссидента"
Полиция Германии объяснила видео с жестким задержанием "ковид-диссидента" - РИА Новости, 24.10.2021
Полиция Германии объяснила видео с жестким задержанием "ковид-диссидента"
В полиции немецкого города Пфорцхайм прокомментировали видео с избиением якобы "ковид-диссидента" в ходе задержания в субботу. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T23:49
2021-10-24T23:49
2021-10-24T23:50
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. В полиции немецкого города Пфорцхайм прокомментировали видео с избиением якобы "ковид-диссидента" в ходе задержания в субботу.Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что мужчина, которого на видео несколько полицейских прижимают к земле, а один бьет кулаком по голове, был задержан, так как нарушил текущие санитарные правила в связи с пандемией коронавируса.Как заявил официальный представитель полиции города Дирк Вагнер, мужчина на видео - это 25-летний гражданин Португалии, который был задержан полицейским нарядом в Пфорцхайме в субботу. Мужчина, который находился в состоянии тяжелого опьянения, приставал к прохожим и мешал проезду автомобилей. После прибытия полиции он попытался оказать сопротивление сотрудникам и был в итоге уложен на землю правоохранителями. Уже лежа, мужчина пытался ударить сотрудника, который удерживал его. Полицейский в итоге получил травму и был вынужден досрочно завершить смену. Нарушителя доставили в участок. Согласно тесту, уровень алкоголя в его крови превышал 2,2 промилле. В воскресенье задержанный покинул полицейский участок."Между тем в социальных сетях распространяется видео с отдельным эпизодом полицейской операции. Общая ситуация при этом не поясняется", - добавил официальный представитель полиции Пфорцхайма, его заявление есть на сайте ведомства.По словам Вагнера, "травмы всех участников были задокументированы", против гражданина Португалии ведется следствие о нападении на сотрудника полиции при исполнении обязанностей, а также нарушении общественного порядка. Также проводится проверка действий сотрудника полиции. В ведомстве также проверяют, каким образом было изготовлено и распространено видео. Полиция ищет свидетелей инцидента.
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РИА Новости
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в мире, германия, португалия
23:49 24.10.2021 (обновлено: 23:50 24.10.2021)
Полиция Германии объяснила видео с жестким задержанием "ковид-диссидента"
Полиция Германии о жестком задержании "ковид-диссидента": мужчина приставал к прохожим
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. В полиции немецкого города Пфорцхайм прокомментировали видео с избиением якобы "ковид-диссидента" в ходе задержания в субботу.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что мужчина, которого на видео несколько полицейских прижимают к земле, а один бьет кулаком по голове, был задержан, так как нарушил текущие санитарные правила в связи с пандемией коронавируса.
Как заявил официальный представитель полиции города Дирк Вагнер, мужчина на видео - это 25-летний гражданин Португалии
, который был задержан полицейским нарядом в Пфорцхайме в субботу. Мужчина, который находился в состоянии тяжелого опьянения, приставал к прохожим и мешал проезду автомобилей. После прибытия полиции он попытался оказать сопротивление сотрудникам и был в итоге уложен на землю правоохранителями. Уже лежа, мужчина пытался ударить сотрудника, который удерживал его. Полицейский в итоге получил травму и был вынужден досрочно завершить смену. Нарушителя доставили в участок. Согласно тесту, уровень алкоголя в его крови превышал 2,2 промилле. В воскресенье задержанный покинул полицейский участок.
"Между тем в социальных сетях распространяется видео с отдельным эпизодом полицейской операции. Общая ситуация при этом не поясняется", - добавил официальный представитель полиции Пфорцхайма, его заявление есть на сайте ведомства.
По словам Вагнера, "травмы всех участников были задокументированы", против гражданина Португалии ведется следствие о нападении на сотрудника полиции при исполнении обязанностей, а также нарушении общественного порядка. Также проводится проверка действий сотрудника полиции. В ведомстве также проверяют, каким образом было изготовлено и распространено видео. Полиция ищет свидетелей инцидента.