https://ria.ru/20211024/germaniya-1756008325.html

МВД Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе

МВД Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе - РИА Новости, 24.10.2021

МВД Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер поддержал решение Польши о строительстве забора на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальной миграцией. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T12:13

2021-10-24T12:13

2021-10-24T12:13

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

александр лукашенко

хорст зеехофер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752631445_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_c731ef1c42ff7d876e98f8733c159aa5.jpg

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер поддержал решение Польши о строительстве забора на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальной миграцией.По словам министра, ситуация с нелегальной миграцией оказывает сильное давление на Германию и всю Европу. Он отметил, что границу Германии с Польшей круглосуточно патрулируют сотни пограничников, в случае необходимости политик готов увеличить их число.Ранее Зеехофер подтвердил, что предложил Польше организовать совместное патрулирование границы из-за беженцев, прибывающих в Евросоюз через Белоруссию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/zabor-1754865336.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, хорст зеехофер