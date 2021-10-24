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МВД Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе
МВД Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе - РИА Новости, 24.10.2021
МВД Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер поддержал решение Польши о строительстве забора на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальной миграцией. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:13
2021-10-24T12:13
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
александр лукашенко
хорст зеехофер
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер поддержал решение Польши о строительстве забора на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальной миграцией.По словам министра, ситуация с нелегальной миграцией оказывает сильное давление на Германию и всю Европу. Он отметил, что границу Германии с Польшей круглосуточно патрулируют сотни пограничников, в случае необходимости политик готов увеличить их число.Ранее Зеехофер подтвердил, что предложил Польше организовать совместное патрулирование границы из-за беженцев, прибывающих в Евросоюз через Белоруссию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, хорст зеехофер
12:13 24.10.2021
 
МВД Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе

Глава МВД Германии Зеехофер поддержал ужесточение контроля на польско-белорусской границе

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное
Пограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер поддержал решение Польши о строительстве забора на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальной миграцией.

"В духе европейской идеи я убежден, что мы должны знать, кто к нам приезжает. Вполне законно, что мы защищаем внешнюю границу таким образом, чтобы её не могли незаметно пересечь", - прокомментировал политик изданию Bild действия Польши.

По словам министра, ситуация с нелегальной миграцией оказывает сильное давление на Германию и всю Европу. Он отметил, что границу Германии с Польшей круглосуточно патрулируют сотни пограничников, в случае необходимости политик готов увеличить их число.
"По возможности внутри Европы вовсе не должно быть никакого контроля на границе. Но это возможно только в том случае, если работает защита внешней границы", - считает Зеехофер.
Ранее Зеехофер подтвердил, что предложил Польше организовать совместное патрулирование границы из-за беженцев, прибывающих в Евросоюз через Белоруссию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польский пограничник наблюдает за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе. - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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В миреБелоруссияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоХорст Зеехофер
 
 
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