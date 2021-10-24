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Экс-премьер Молдавии поддержал Россию в газовом вопросе
Экс-премьер Молдавии поддержал Россию в газовом вопросе - РИА Новости, 24.10.2021
Экс-премьер Молдавии поддержал Россию в газовом вопросе
Большая часть долга Молдавии за газ перед "Газпромом", а именно 394 миллиона долларов, была накоплена с 2011 по 2015 годы, заявил экс-премьер республики Ион... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T20:15
2021-10-24T22:03
экономика
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
ион кику
россия
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КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Большая часть долга Молдавии за газ перед "Газпромом", а именно 394 миллиона долларов, была накоплена с 2011 по 2015 годы, заявил экс-премьер республики Ион Кику.Ранее "Газпром" сообщил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения задолженности в 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены."Долг составляет 444,1 миллион долларов (без учета пени), который сформирован следующим образом: 39,9 миллион долларов (8,8%) — 2006-2007 годы, 394,1 миллиона долларов (88,7%) — 2011-2015 годы, 10,7 миллионов долларов (2,4%) — сентябрь 2021 года", — написал Кику в своем Telegram-канале.Он добавил, что в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга."Таким образом, 394 миллиона долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве (президент Майя Санду в этот период была министром образования. — Прим. ред.). Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг", — отметил экс-премьер республики.На этой неделе парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Кишинев пока не заключил с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.Несколько дней назад состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил властям страны справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой 25 процентов в обмен на долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.
https://ria.ru/20211023/gaz-1755938351.html
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экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз, ион кику, россия
20:15 24.10.2021 (обновлено: 22:03 24.10.2021)
 
Экс-премьер Молдавии поддержал Россию в газовом вопросе

Экс-премьер Молдавии Кику: большая часть долга Кишинева за газ была накоплена в 2011 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская"
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Большая часть долга Молдавии за газ перед "Газпромом", а именно 394 миллиона долларов, была накоплена с 2011 по 2015 годы, заявил экс-премьер республики Ион Кику.
Ранее "Газпром" сообщил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения задолженности в 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.
"Долг составляет 444,1 миллион долларов (без учета пени), который сформирован следующим образом: 39,9 миллион долларов (8,8%) — 2006-2007 годы, 394,1 миллиона долларов (88,7%) — 2011-2015 годы, 10,7 миллионов долларов (2,4%) — сентябрь 2021 года", — написал Кику в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга.
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"Таким образом, 394 миллиона долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве (президент Майя Санду в этот период была министром образования. — Прим. ред.). Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг", — отметил экс-премьер республики.
На этой неделе парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Кишинев пока не заключил с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.
Несколько дней назад состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил властям страны справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой 25 процентов в обмен на долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.
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ЭкономикаМолдавияГазпромМайя СандуМолдовагазИон КикуРоссия
 
 
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