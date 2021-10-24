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­Глава "Нафтогаза" предложил Европе "альтернативу Северному потоку — 2"
­Глава "Нафтогаза" предложил Европе "альтернативу Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.10.2021
­Глава "Нафтогаза" предложил Европе "альтернативу Северному потоку — 2"
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу "Северный поток РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:43
2021-10-24T23:26
украина
европа
владимир зеленский
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу "Северный поток — 2"."Компания &lt;...&gt; готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении или примерно 151 миллионов кубометров в сутки, эти объемы соответствуют мощности "Северного потока — 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС) на специальных условиях", — написал он в ответ на вопрос в комментариях в Facebook.Он также добавил, что стоимость такого транзита может быть ниже на 50 процентов стоимости, предусмотренной в контракте с Газпромом.По словам Витренко, "Нафтогаз" заинтересован в сотрудничестве с европейскими странами, и в компании готовы обеспечить для них условия "не хуже, чем для Газпрома". В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать Газпрому скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с аналогичным предложением.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост стоимости топлива с низкой заполненностью подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
https://ria.ru/20211022/gaz-1755778900.html
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украина, европа, владимир зеленский, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко
17:43 24.10.2021 (обновлено: 23:26 24.10.2021)
 
­Глава "Нафтогаза" предложил Европе "альтернативу Северному потоку — 2"

"Нафтогаз " заявил о готовности обеспечить транзит дополнительных 55 млрд кубов газа в год

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу "Северный поток — 2".
"Компания <...> готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении или примерно 151 миллионов кубометров в сутки, эти объемы соответствуют мощности "Северного потока — 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС) на специальных условиях", — написал он в ответ на вопрос в комментариях в Facebook.
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Он также добавил, что стоимость такого транзита может быть ниже на 50 процентов стоимости, предусмотренной в контракте с Газпромом.
По словам Витренко, "Нафтогаз" заинтересован в сотрудничестве с европейскими странами, и в компании готовы обеспечить для них условия "не хуже, чем для Газпрома".
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать Газпрому скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с аналогичным предложением.
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Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост стоимости топлива с низкой заполненностью подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
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