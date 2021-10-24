"Образ жертвы": эксперт раскритиковал позицию Кишинева по газовому вопросу
Шорников: Кишинев создает из себя образ жертвы "газового беспредела" со стороны Москвы
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Накануне источник, близкий к переговорам по новому газовому соглашению, заявил журналистам, что РФ предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной.
Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил позже официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Действительно, Кишинев ведет себя весьма странно. Для внутренней аудитории власти разыгрывают непрофессионализм, растерянность и беспомощность, а сами, прежде чем направить переговорщиков в Москву, основательно прощупали почву в странах региона – Румынии, Украине, Болгарии, Польше", - отметил Шорников.
Он напомнил, что эти страны сами являются потребителями российского газа и что лучшую цену Молдавии может предложить только Россия.
"Полагаю, что кризисная ситуация в сфере газовых поставок в Молдову сложилась вовсе не по халатности властей, как это представляется во многих СМИ. Скорее всего, Кишинев выполняет диктуемую с Запада программу по перераспределению энергопотоков в регионе. Цель - блокирование Приднестровья с последующим выдворением из региона российских военных", - подчеркнул собеседник агентства.
Он считает, что вся сложность операции состоит в том, чтобы представить Россию в неприглядном свете. "Молдова должна выглядеть пострадавшей от "российского произвола" стороной, чтобы сначала оправдать перед населением рост тарифов, а затем создать условия для развертывания антироссийской пропаганды и подходящий фон для давления на пророссийский анклав", - сказал эксперт.
Он пояснил, что все это время газовые поставки в Молдавию осуществлялись через Украину и Приднестровье, если 1 декабря из-за неподписания Молдовой контракта поставки газа прекратятся, первым пострадает Приднестровье, газ в Молдавию будет поступать из Румынии и из Украины, а Тирасполь должен будет покупать газ у Кишинева по баснословным ценам и за живые деньги. Под вопрос ставится и работа Молдавской ГРЭС, а значит, резко сократятся валютные поступления в Приднестровье, сказал он.
"Видимо, в Кишиневе считают, что в такой ситуации можно будет поставить перед Тирасполем политические условия для "реинтеграции" Приднестровья. И если эти условия будут приняты, то и российские миротворцы должны будут завершать свою миссию", - отметил Шорников.
"На самом деле, как это не смешно, именно молдавские власти пытаются шантажировать Россию. Кишинев использует приднестровцев, в том числе и российских граждан, постоянно проживающих здесь, в качестве заложников. Хуже того, эта власть жертвует интересами простых жителей Молдовы ради достижения Западом своих геополитических целей в регионе", - отметил приднестровский эксперт.
Он убежден в том, что в Москве не хотели бы энергетического коллапса в Приднестровье и точно не хотели бы превращения Молдавии во вторую Украину, поэтому уже сейчас российская сторона продлила временный режим поставок газа еще на месяц и предлагает Кишиневу внушительную скидку.
"Пока действующие в Молдове власти проявляют себя как усердные западные менеджеры, а значит шансы на заключение прямого контракта с "Газпромом" не высоки", - заключил Шорников.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.