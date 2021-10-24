Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/gaz-1755987238.html
Молдавия устроила газовый кризис и в отчаянии просит помощи у Украины
"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис - РИА Новости, 24.10.2021
Молдавия устроила газовый кризис и в отчаянии просит помощи у Украины
Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишиневым. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T02:02
2021-10-24T02:02
экономика
в мире
кишинев
молдавия
алексей пушков
газпром
сергей куприянов
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_1:0:5046:2838_1920x0_80_0_0_034f668f0a360f24d9d804775dec7141.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишиневым.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Молдавия, переживающая трудности в энергетической сфере, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.Член Совета Федерации обратил внимание, что США не спешат прийти Молдавии на помощь, предпочитая экспортировать СПГ в другие страны.Накануне парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Молдавия пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил Молдавии справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.Как отметил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов. По его словам, российская компания готова продлить контракт на поставки газа Кишиневу при полном погашении долга.Куприянов подчеркнул, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".
https://ria.ru/20211022/gaz-1755897513.html
https://ria.ru/20211022/gaz-1755837040.html
кишинев
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_631:0:4415:2838_1920x0_80_0_0_73aab0e38e013679747e027c7f0679bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, кишинев, молдавия, алексей пушков, газпром, сергей куприянов, telegram (приложение), андрей герус, россия
02:02 24.10.2021
 
"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис

Пушков: Молдавии придется самой выпутываться из устроенного Кишиневом газового кризиса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишиневым.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Молдавия, переживающая трудности в энергетической сфере, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.
"Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией", — высказался Пушков.
Член Совета Федерации обратил внимание, что США не спешат прийти Молдавии на помощь, предпочитая экспортировать СПГ в другие страны.
"Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те "молекулы свободы", которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли", — заключил сенатор
Накануне парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Молдавия пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 23:50
Премьер Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией
На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил Молдавии справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.
Как отметил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов. По его словам, российская компания готова продлить контракт на поставки газа Кишиневу при полном погашении долга.
Куприянов подчеркнул, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".
Погашенный Вечный огонь в мемориальном комплексе Вечность в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 17:01
В Кишиневе из-за газового кризиса погасили Вечный огонь
 
ЭкономикаВ миреКишиневМолдавияАлексей ПушковГазпромСергей КуприяновTelegram (приложение)Андрей ГерусРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
04:13При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
03:15Эксперт рассказала о повышении пенсий в ноябре
02:43Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла
02:42В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
02:27На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина
02:15Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
02:15Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
02:02"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис
01:19Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян
01:15Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free
01:11Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"
00:33Рейтинг Байдена рекордно упал
23:46Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в Москве
23:39В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции
23:11Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
22:52Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
22:40МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран
22:05Хинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерам
21:46Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"
Лента новостейМолния
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕСПри столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человекЭксперт рассказала о повышении пенсий в ноябреГосдеп оценил намерение Турции выслать американского послаВ ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственникаНа Украине задумались об апокалипсисе после слов ПутинаВодителям напомнили об опасностях на осенних дорогахНазваны особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризисИсториографы рассказали о легендарной партизанке Надежде ТроянЭксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-freeГосдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"Рейтинг Байдена рекордно упалФедор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в МосквеВ Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в ТурцииСаратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьмеМИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти странХинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерамОснователь "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"