https://ria.ru/20211024/gaz-1755987238.html

Молдавия устроила газовый кризис и в отчаянии просит помощи у Украины

"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис - РИА Новости, 24.10.2021

Молдавия устроила газовый кризис и в отчаянии просит помощи у Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишиневым. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T02:02

2021-10-24T02:02

2021-10-24T02:02

экономика

в мире

кишинев

молдавия

алексей пушков

газпром

сергей куприянов

telegram (приложение)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса, устроенного Кишиневым.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Молдавия, переживающая трудности в энергетической сфере, обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.Член Совета Федерации обратил внимание, что США не спешат прийти Молдавии на помощь, предпочитая экспортировать СПГ в другие страны.Накануне парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации с газом. Еще в начале октября компания "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо. Ситуация осложняется тем, что Молдавия пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров по контракту. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил Молдавии справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.Как отметил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов. По его словам, российская компания готова продлить контракт на поставки газа Кишиневу при полном погашении долга.Куприянов подчеркнул, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

https://ria.ru/20211022/gaz-1755897513.html

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кишинев

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экономика, в мире, кишинев, молдавия, алексей пушков, газпром, сергей куприянов, telegram (приложение), андрей герус, россия