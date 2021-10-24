Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/evropa-1756003855.html
США оставили Европу на растерзание России
Defense News: Европа испугалась переключения внимания США с России на Китай - РИА Новости, 24.10.2021
США оставили Европу на растерзание России
Пока США пытаются направить внимание партнеров по НАТО на противостояние с Китаем, восточноевропейские союзники призывают не забывать об угрозе со стороны... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:03
2021-10-24T17:38
политика
пентагон
сша
китай
эстония
германия
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584946368_0:50:2966:1718_1920x0_80_0_0_f13ebcca6635a255fa7ed2db18927f10.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пока США пытаются направить внимание партнеров по НАТО на противостояние с Китаем, восточноевропейские союзники призывают не забывать об угрозе со стороны России. Об этом пишет Defense News.Издание напомнило, что на недавней конференции министров альянса глава Пентагона Ллойд Остин четко дал понять, что одной из основных в противодействии Китаю будет технологическая сфера. А одно из заявлений министра свидетельствует, что Пентагон рассматривает НАТО в качестве козыря в борьбе с Пекином.В то же время, отмечает автор статьи, продолжают обостряться противоречия между Россией и Западом, что вызывает особое беспокойство в странах Восточной Европы.По их мнению, США следует усилить военное присутствие в этом регионе. Так, глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет считает, что НАТО должна направить России "общий сильный и единодушный" сигнал.Однако, несмотря на регулярные заверения Вашингтона в поддержке, американцы не планируют в ближайшем будущем усиливать представительство в Европе, говорится в статье.С другой стороны, смещение фокуса на противостояние с Китаем не нашло отклика у Германии и Франции, которые пока не называют его своим противником, пишет автор.В то время как администрация Белого дома призывает союзников объединиться против военной агрессии Китая в Тихом океане и нарушений прав человека, остальные партнеры боятся стать жертвой "новой агрессии" со стороны Москвы, делает он вывод.Россия неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран мира. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами.
https://ria.ru/20211020/ugroza-1755309541.html
https://ria.ru/20210905/polsha-1748731943.html
сша
китай
эстония
германия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584946368_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_e5c32e3a9024f3c8c0a292bef421b2a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, пентагон, сша, китай, эстония, германия, франция, нато, ллойд остин, россия
11:03 24.10.2021 (обновлено: 17:38 24.10.2021)
 
Defense News: Европа испугалась переключения внимания США с России на Китай

Defense News: концентрация США на борьбе с Китаем тревожит опасающихся России европейцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пока США пытаются направить внимание партнеров по НАТО на противостояние с Китаем, восточноевропейские союзники призывают не забывать об угрозе со стороны России. Об этом пишет Defense News.
Издание напомнило, что на недавней конференции министров альянса глава Пентагона Ллойд Остин четко дал понять, что одной из основных в противодействии Китаю будет технологическая сфера. А одно из заявлений министра свидетельствует, что Пентагон рассматривает НАТО в качестве козыря в борьбе с Пекином.

"Что касается Китая, то позвольте сказать мне вот что: <...> союзы вроде НАТО — это одна из наших самых сильных сторон", — подчеркнул Остин.

В то же время, отмечает автор статьи, продолжают обостряться противоречия между Россией и Западом, что вызывает особое беспокойство в странах Восточной Европы.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 02:55
Британский генерал назвал Россию "серьезной угрозой"
По их мнению, США следует усилить военное присутствие в этом регионе. Так, глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет считает, что НАТО должна направить России "общий сильный и единодушный" сигнал.
Однако, несмотря на регулярные заверения Вашингтона в поддержке, американцы не планируют в ближайшем будущем усиливать представительство в Европе, говорится в статье.
С другой стороны, смещение фокуса на противостояние с Китаем не нашло отклика у Германии и Франции, которые пока не называют его своим противником, пишет автор.
В то время как администрация Белого дома призывает союзников объединиться против военной агрессии Китая в Тихом океане и нарушений прав человека, остальные партнеры боятся стать жертвой "новой агрессии" со стороны Москвы, делает он вывод.
Россия неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран мира. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 03:05
Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
 
ПолитикаПентагонСШАКитайЭстонияГерманияФранцияНАТОЛлойд ОстинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
01:48Умер актер из сериала "Друзья"
Лента новостейМолния
Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и ВенгрииУмер актер из сериала "Друзья"