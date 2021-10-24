11:03 24.10.2021 (обновлено: 17:38 24.10.2021)
Defense News: Европа испугалась переключения внимания США с России на Китай
Defense News: концентрация США на борьбе с Китаем тревожит опасающихся России европейцев
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пока США пытаются направить внимание партнеров по НАТО на противостояние с Китаем, восточноевропейские союзники призывают не забывать об угрозе со стороны России. Об этом пишет Defense News.
Издание напомнило, что на недавней конференции министров альянса глава Пентагона Ллойд Остин четко дал понять, что одной из основных в противодействии Китаю будет технологическая сфера. А одно из заявлений министра свидетельствует, что Пентагон рассматривает НАТО в качестве козыря в борьбе с Пекином.
"Что касается Китая, то позвольте сказать мне вот что: <...> союзы вроде НАТО — это одна из наших самых сильных сторон", — подчеркнул Остин.
В то же время, отмечает автор статьи, продолжают обостряться противоречия между Россией и Западом, что вызывает особое беспокойство в странах Восточной Европы.
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По их мнению, США следует усилить военное присутствие в этом регионе. Так, глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет считает, что НАТО должна направить России "общий сильный и единодушный" сигнал.
Однако, несмотря на регулярные заверения Вашингтона в поддержке, американцы не планируют в ближайшем будущем усиливать представительство в Европе, говорится в статье.
С другой стороны, смещение фокуса на противостояние с Китаем не нашло отклика у Германии и Франции, которые пока не называют его своим противником, пишет автор.
В то время как администрация Белого дома призывает союзников объединиться против военной агрессии Китая в Тихом океане и нарушений прав человека, остальные партнеры боятся стать жертвой "новой агрессии" со стороны Москвы, делает он вывод.
Россия неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран мира. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российскими вооруженными силами.