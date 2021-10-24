https://ria.ru/20211024/estoniya-1756030182.html

Спикер парламента Эстонии назвал ситуацию с COVID-19 в стране критической

Спикер парламента Эстонии назвал ситуацию с COVID-19 в стране критической - РИА Новости, 24.10.2021

Спикер парламента Эстонии назвал ситуацию с COVID-19 в стране критической

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится в критическом положении - на грани катастрофы, поэтому нужны четкие и конкретные меры по... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T17:47

2021-10-24T17:47

2021-10-24T17:47

в мире

эстония

юри ратас

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149348/70/1493487053_0:0:2366:1332_1920x0_80_0_0_0b5cac920e679f9e47913bd54980a8de.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится в критическом положении - на грани катастрофы, поэтому нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения COVID-19 вплоть до объявления чрезвычайного положения.По словам Ратаса, ситуация в Эстонии быстро ухудшается. "Мы находимся в критическом положении - на грани катастрофы. В последние дни приходят тяжелые сообщения из эстонских больниц, плановое лечение в нескольких местах было в значительной степени закрыто, а медицинский персонал истощен. Нам нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения вируса вплоть до объявления чрезвычайного положения", - написал спикер в социальной сети Facebook.Ратас отметил, что число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, быстро растет. "Мы должны постоянно использовать средства индивидуальной защиты и свести к минимуму контакт с другими людьми. На время начинающихся школьных каникул не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, которые не вакцинированы. Работать как можно больше удаленно. Как можно быстрее проконсультироваться с врачом и по возможности обязательно пройти вакцинацию", - считает спикер парламента.По данным департамента здоровья, Эстония второй день подряд обновляет рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. На утро воскресенья число выявленных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1787, достигнув 182 039, в больницах с коронавирусом находятся 466 человек. За время пандемии COVID-19 унес 1461 жизнь.

https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эстония, юри ратас, коронавирус covid-19