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Спикер парламента Эстонии назвал ситуацию с COVID-19 в стране критической
Спикер парламента Эстонии назвал ситуацию с COVID-19 в стране критической - РИА Новости, 24.10.2021
Спикер парламента Эстонии назвал ситуацию с COVID-19 в стране критической
Спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится в критическом положении - на грани катастрофы, поэтому нужны четкие и конкретные меры по... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:47
2021-10-24T17:47
в мире
эстония
юри ратас
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится в критическом положении - на грани катастрофы, поэтому нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения COVID-19 вплоть до объявления чрезвычайного положения.По словам Ратаса, ситуация в Эстонии быстро ухудшается. "Мы находимся в критическом положении - на грани катастрофы. В последние дни приходят тяжелые сообщения из эстонских больниц, плановое лечение в нескольких местах было в значительной степени закрыто, а медицинский персонал истощен. Нам нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения вируса вплоть до объявления чрезвычайного положения", - написал спикер в социальной сети Facebook.Ратас отметил, что число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, быстро растет. "Мы должны постоянно использовать средства индивидуальной защиты и свести к минимуму контакт с другими людьми. На время начинающихся школьных каникул не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, которые не вакцинированы. Работать как можно больше удаленно. Как можно быстрее проконсультироваться с врачом и по возможности обязательно пройти вакцинацию", - считает спикер парламента.По данным департамента здоровья, Эстония второй день подряд обновляет рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. На утро воскресенья число выявленных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1787, достигнув 182 039, в больницах с коронавирусом находятся 466 человек. За время пандемии COVID-19 унес 1461 жизнь.
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в мире, эстония, юри ратас, коронавирус covid-19
17:47 24.10.2021
 
Спикер парламента Эстонии назвал ситуацию с COVID-19 в стране критической

Юри Ратас: Эстония находится на грани катастрофы из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Спикер парламента Эстонии Юри Ратас
Спикер парламента Эстонии Юри Ратас - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится в критическом положении - на грани катастрофы, поэтому нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения COVID-19 вплоть до объявления чрезвычайного положения.
По словам Ратаса, ситуация в Эстонии быстро ухудшается. "Мы находимся в критическом положении - на грани катастрофы. В последние дни приходят тяжелые сообщения из эстонских больниц, плановое лечение в нескольких местах было в значительной степени закрыто, а медицинский персонал истощен. Нам нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения вируса вплоть до объявления чрезвычайного положения", - написал спикер в социальной сети Facebook.
Ратас отметил, что число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, быстро растет. "Мы должны постоянно использовать средства индивидуальной защиты и свести к минимуму контакт с другими людьми. На время начинающихся школьных каникул не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, которые не вакцинированы. Работать как можно больше удаленно. Как можно быстрее проконсультироваться с врачом и по возможности обязательно пройти вакцинацию", - считает спикер парламента.
По данным департамента здоровья, Эстония второй день подряд обновляет рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. На утро воскресенья число выявленных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1787, достигнув 182 039, в больницах с коронавирусом находятся 466 человек. За время пандемии COVID-19 унес 1461 жизнь.
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В миреЭстонияЮри РатасКоронавирус COVID-19
 
 
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