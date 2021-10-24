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СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Калмыкии
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Калмыкии - РИА Новости, 24.10.2021
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Калмыкии
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после крупного ДТП с автобусом в Калмыкии, сообщил РИА РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:58
2021-10-24T08:58
2021-10-24T08:59
происшествия
республика калмыкия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после крупного ДТП с автобусом в Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по республике.В ночь на воскресенье на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт Петербург. По данным полиции, шесть человек погибли, еще восемь пострадали. Следователи сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших."Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что следователи работают на месте происшествия, ведется допрос водителя автобуса.
республика калмыкия
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф)
08:58 24.10.2021 (обновлено: 08:59 24.10.2021)
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Калмыкии
СК возбудил уголовное дело после столкновения автобуса с грузовиком в Калмыкии