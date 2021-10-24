https://ria.ru/20211024/dtp-1755990256.html

При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек

При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек - РИА Новости, 24.10.2021

При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек

Грузовик с автобусом столкнулись в Калмыкии, пять человек погибли, семь пострадали, передает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T04:13

2021-10-24T04:13

2021-10-24T04:20

происшествия

дтп

республика калмыкия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Грузовик с автобусом столкнулись в Калмыкии, пять человек погибли, семь пострадали, передает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что в автобусе находились 28 пассажиров.На месте ДТП работали четыре сотрудника МЧС.

https://ria.ru/20211023/dtp-1755946942.html

республика калмыкия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, республика калмыкия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия