https://ria.ru/20211024/dtp-1755990256.html
При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек - РИА Новости, 24.10.2021
При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
Грузовик с автобусом столкнулись в Калмыкии, пять человек погибли, семь пострадали, передает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T04:13
2021-10-24T04:13
2021-10-24T04:20
происшествия
дтп
республика калмыкия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Грузовик с автобусом столкнулись в Калмыкии, пять человек погибли, семь пострадали, передает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что в автобусе находились 28 пассажиров.На месте ДТП работали четыре сотрудника МЧС.
https://ria.ru/20211023/dtp-1755946942.html
республика калмыкия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, республика калмыкия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
04:13 24.10.2021 (обновлено: 04:20 24.10.2021)
При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек, семь пострадали