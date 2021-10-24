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Названы любимые органы коронавируса
Врач назвал "любимые органы" коронавируса - РИА Новости, 24.10.2021
Названы любимые органы коронавируса
Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ" инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T18:50
2021-10-24T23:06
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ" инфекционист Евгений Тимаков.Специалист отметил, что также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени.При этом печень занимает третье место среди больных, а у детей — кишечник.Также по словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции. У них могут обостряться герпетические заболевания, которые "сидели" в организме до COVID-19, но в скрытой форме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
18:50 24.10.2021 (обновлено: 23:06 24.10.2021)
 
Врач назвал "любимые органы" коронавируса

Врач Тимаков: коронавирус чаще поражает легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом в реанимации ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинские работники с пациентом в реанимации ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ" инфекционист Евгений Тимаков.
"У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", — объяснил медик.
Специалист отметил, что также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени.
При этом печень занимает третье место среди больных, а у детей — кишечник.
Также по словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции. У них могут обостряться герпетические заболевания, которые "сидели" в организме до COVID-19, но в скрытой форме.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Тимаков
 
 
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