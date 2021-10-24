https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

Названы любимые органы коронавируса

Врач назвал "любимые органы" коронавируса - РИА Новости, 24.10.2021

Названы любимые органы коронавируса

Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ" инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T18:50

2021-10-24T18:50

2021-10-24T23:06

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ" инфекционист Евгений Тимаков.Специалист отметил, что также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени.При этом печень занимает третье место среди больных, а у детей — кишечник.Также по словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции. У них могут обостряться герпетические заболевания, которые "сидели" в организме до COVID-19, но в скрытой форме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков