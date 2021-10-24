18:50 24.10.2021 (обновлено: 23:06 24.10.2021)
Врач назвал "любимые органы" коронавируса
Врач Тимаков: коронавирус чаще поражает легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом в реанимации ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция чаще всего атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ" инфекционист Евгений Тимаков.
"У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", — объяснил медик.
Специалист отметил, что также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени.
При этом печень занимает третье место среди больных, а у детей — кишечник.
Также по словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции. У них могут обостряться герпетические заболевания, которые "сидели" в организме до COVID-19, но в скрытой форме.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.