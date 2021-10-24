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В Чебоксарах арестовали мужчину за наезд на полицейского
В Чебоксарах арестовали мужчину за наезд на полицейского - РИА Новости, 24.10.2021
В Чебоксарах арестовали мужчину за наезд на полицейского
Житель Чебоксар арестован за применение насилия в отношении сотрудника полиции, на которого он наехал на своем автомобиле, пытаясь скрыться, сообщает... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T13:38
2021-10-24T13:38
2021-10-24T13:38
происшествия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Житель Чебоксар арестован за применение насилия в отношении сотрудника полиции, на которого он наехал на своем автомобиле, пытаясь скрыться, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.В августе этот молодой человек был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей за публичное осквернение символа воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ) после того, как вместе с приятелями жарил сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в ЧебоксарахПо версии следствия, вечером 21 октября в органы внутренних дел поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW, нарушает общественный порядок на остановке транспорта "Филармония" в Чебоксарах. Прибывшие полицейские потребовали молодежь прекратить противоправные действия. В ответ подозреваемый сел за руль автомобиля, а один из полицейских встал перед ним, перекрыв путь. Тем не менее водитель все равно начал движение и совершил наезд на полицейского. Тот был вынужден отойти в сторону, а подозреваемый скрылся с места происшествия.В отношении 24-летнего жителя города Чебоксары было возбуждено уголовное по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).В настоящее время продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Чебоксарах арестовали мужчину за наезд на полицейского
В Чебоксарах мужчину арестовали за наезд на сотрудника полиции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости.
Житель Чебоксар
арестован за применение насилия в отношении сотрудника полиции, на которого он наехал на своем автомобиле, пытаясь скрыться, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии
.
В августе этот молодой человек был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей за публичное осквернение символа воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ) после того, как вместе с приятелями жарил сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах
По версии следствия, вечером 21 октября в органы внутренних дел поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW, нарушает общественный порядок на остановке транспорта "Филармония" в Чебоксарах. Прибывшие полицейские потребовали молодежь прекратить противоправные действия. В ответ подозреваемый сел за руль автомобиля, а один из полицейских встал перед ним, перекрыв путь. Тем не менее водитель все равно начал движение и совершил наезд на полицейского. Тот был вынужден отойти в сторону, а подозреваемый скрылся с места происшествия.
В отношении 24-летнего жителя города Чебоксары было возбуждено уголовное по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"Двадцать четвертого октября по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.