https://ria.ru/20211024/bugimen-1756018289.html

Британцы переполошились из-за российского флота

"Им стоит только нажать кнопку". Британцы испугались маневров России и КНР - РИА Новости, 24.10.2021

Британцы переполошились из-за российского флота

Прошедшее накануне первое совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане вызвало бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Mail. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:53

2021-10-24T14:53

2021-10-24T14:53

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Прошедшее накануне первое совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане вызвало бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Mail.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что западные страны имеют мало шансов на победу в случае военного столкновения с этими державами."Королевский флот не свалит, только если им придется воевать с плохо экипированными или плохо обученными призывниками", — считает Talibaliman."Мы даже не в состоянии защититься от лодок с беженцами, так что без вариантов", — заключил Whybother1000.Однако, по мнению комментатора под ником Humanity 82, британцам нечего опасаться.Не обошлось и без шуток по поводу присвоения в США высокого военного звания трансгендеру. Так, читатель под ником Whybother1000 поинтересовался, есть ли в России адмиралы в женских юбках."Там у женщин прав и возможностей больше, чем на Западе", — ответил ему HammytheHamlet.Многие пользователи отметили, что западные страны сами виноваты в том, что оттолкнули Россию."Вскоре либералы пожалеют о враждебном отношении к Трампу из-за того, что он был в хороших отношениях с Путиным", — написал Jose Ponce de Leon.Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Оно длилось с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели несколько тренировок и в общей сложности преодолели свыше 1700 морских миль.

https://ria.ru/20211024/evropa-1756003855.html

https://ria.ru/20210813/pomogli-1745683442.html

https://ria.ru/20211017/vysokomerno-1754952684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cовместное патрулирование боевых кораблей России и Китая в Тихом океане Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. 2021-10-24T14:53 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вмф рф, сша, китай, великобритания, вмс китая, россия