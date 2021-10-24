https://ria.ru/20211024/bugimen-1756018289.html
Британцы переполошились из-за российского флота
"Им стоит только нажать кнопку". Британцы испугались маневров России и КНР - РИА Новости, 24.10.2021
Британцы переполошились из-за российского флота
Прошедшее накануне первое совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане вызвало бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Mail. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:53
2021-10-24T14:53
2021-10-24T14:53
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Прошедшее накануне первое совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане вызвало бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Mail.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что западные страны имеют мало шансов на победу в случае военного столкновения с этими державами."Королевский флот не свалит, только если им придется воевать с плохо экипированными или плохо обученными призывниками", — считает Talibaliman."Мы даже не в состоянии защититься от лодок с беженцами, так что без вариантов", — заключил Whybother1000.Однако, по мнению комментатора под ником Humanity 82, британцам нечего опасаться.Не обошлось и без шуток по поводу присвоения в США высокого военного звания трансгендеру. Так, читатель под ником Whybother1000 поинтересовался, есть ли в России адмиралы в женских юбках."Там у женщин прав и возможностей больше, чем на Западе", — ответил ему HammytheHamlet.Многие пользователи отметили, что западные страны сами виноваты в том, что оттолкнули Россию."Вскоре либералы пожалеют о враждебном отношении к Трампу из-за того, что он был в хороших отношениях с Путиным", — написал Jose Ponce de Leon.Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Оно длилось с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели несколько тренировок и в общей сложности преодолели свыше 1700 морских миль.
https://ria.ru/20211024/evropa-1756003855.html
https://ria.ru/20210813/pomogli-1745683442.html
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Cовместное патрулирование боевых кораблей России и Китая в Тихом океане
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.
2021-10-24T14:53
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в мире, вмф рф, сша, китай, великобритания, вмс китая, россия
"Им стоит только нажать кнопку". Британцы испугались маневров России и КНР
Читатели Daily Mail раскритиковали власти за демонизацию России словно Бугимена
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Прошедшее накануне первое совместное патрулирование России и Китая
в Тихом океане
вызвало бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Mail.
Некоторые пользователи сошлись во мнении, что западные страны имеют мало шансов на победу в случае военного столкновения с этими державами.
"Стоит им только нажать на кнопку и с нами можно попрощаться", — отметил Malc.75.
"Королевский флот не свалит, только если им придется воевать с плохо экипированными или плохо обученными призывниками", — считает Talibaliman.
"Мы даже не в состоянии защититься от лодок с беженцами, так что без вариантов", — заключил Whybother1000.
Однако, по мнению комментатора под ником Humanity 82, британцам нечего опасаться.
"Мы правили морями, история на нашей стороне. Они не ровня нашему флоту", — убежден он.
Не обошлось и без шуток по поводу присвоения в США
высокого военного звания трансгендеру. Так, читатель под ником Whybother1000 поинтересовался, есть ли в России адмиралы в женских юбках.
"Там у женщин прав и возможностей больше, чем на Западе", — ответил ему HammytheHamlet.
Многие пользователи отметили, что западные страны сами виноваты в том, что оттолкнули Россию.
"Она была бы фантастическим союзником, но, к сожалению, наши СМИ и политики на каждом шагу демонизируют их как бугименов <…> Теперь мы подтолкнули их прямо к Китаю, и вместе они догонят Запад", — подчеркнул vendeux.
"Вскоре либералы пожалеют о враждебном отношении к Трампу из-за того, что он был в хороших отношениях с Путиным", — написал Jose Ponce de Leon.
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая
впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Оно длилось с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели несколько тренировок и в общей сложности преодолели свыше 1700 морских миль.