Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/bryansk-1756044415.html
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина - РИА Новости, 24.10.2021
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина
Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T20:55
2021-10-24T20:55
происшествия
брянск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону.Труп мужчины 1992 года рождения был обнаружен в квартире в микрорайоне Московский Брянска. На теле - осколочные ранения, полученные в результате детонации взрывного устройства, информирует следственное управление."Предварительно установлено, что четверо молодых людей распивали спиртное в квартире многоэтажного дома. В это время в указанной квартире произошла детонация взрывного устройства (гранаты), которое находилось внутри квартиры. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происхождения взрывного устройства", - говорится в сообщении.Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств."Следственными органами организованы следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин детонации взрывного устройства, гибели мужчины, а также других обстоятельств происшедшего", - сообщает СУСК.
https://ria.ru/20210821/vzryv-1746690605.html
брянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, брянск, россия
20:55 24.10.2021
 
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина

В Брянске погиб мужчина от взрыва гранаты в квартире одного из домов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону.
Труп мужчины 1992 года рождения был обнаружен в квартире в микрорайоне Московский Брянска. На теле - осколочные ранения, полученные в результате детонации взрывного устройства, информирует следственное управление.
Автомобиль Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у дома по Малой Набережной улице в Москве, где произошел взрыв. - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 18:38
В Москве при взрыве гранаты погибли мужчина с ребенком
"Предварительно установлено, что четверо молодых людей распивали спиртное в квартире многоэтажного дома. В это время в указанной квартире произошла детонация взрывного устройства (гранаты), которое находилось внутри квартиры. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происхождения взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.
"Следственными органами организованы следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин детонации взрывного устройства, гибели мужчины, а также других обстоятельств происшедшего", - сообщает СУСК.
 
ПроисшествияБрянскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
01:48Умер актер из сериала "Друзья"
Лента новостейМолния
Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и ВенгрииУмер актер из сериала "Друзья"