https://ria.ru/20211024/bryansk-1756044415.html
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина - РИА Новости, 24.10.2021
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина
Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T20:55
2021-10-24T20:55
2021-10-24T20:55
происшествия
брянск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону.Труп мужчины 1992 года рождения был обнаружен в квартире в микрорайоне Московский Брянска. На теле - осколочные ранения, полученные в результате детонации взрывного устройства, информирует следственное управление."Предварительно установлено, что четверо молодых людей распивали спиртное в квартире многоэтажного дома. В это время в указанной квартире произошла детонация взрывного устройства (гранаты), которое находилось внутри квартиры. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происхождения взрывного устройства", - говорится в сообщении.Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств."Следственными органами организованы следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин детонации взрывного устройства, гибели мужчины, а также других обстоятельств происшедшего", - сообщает СУСК.
https://ria.ru/20210821/vzryv-1746690605.html
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, россия
В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина
В Брянске погиб мужчина от взрыва гранаты в квартире одного из домов
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости.
Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске
, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону.
Труп мужчины 1992 года рождения был обнаружен в квартире в микрорайоне Московский Брянска. На теле - осколочные ранения, полученные в результате детонации взрывного устройства, информирует следственное управление.
"Предварительно установлено, что четверо молодых людей распивали спиртное в квартире многоэтажного дома. В это время в указанной квартире произошла детонация взрывного устройства (гранаты), которое находилось внутри квартиры. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происхождения взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.
"Следственными органами организованы следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин детонации взрывного устройства, гибели мужчины, а также других обстоятельств происшедшего", - сообщает СУСК.