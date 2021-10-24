https://ria.ru/20211024/bryansk-1756044415.html

В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина

В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина - РИА Новости, 24.10.2021

В Брянске при взрыве гранаты погиб мужчина

Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T20:55

2021-10-24T20:55

2021-10-24T20:55

происшествия

брянск

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире одного из домов в Брянске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по региону.Труп мужчины 1992 года рождения был обнаружен в квартире в микрорайоне Московский Брянска. На теле - осколочные ранения, полученные в результате детонации взрывного устройства, информирует следственное управление."Предварительно установлено, что четверо молодых людей распивали спиртное в квартире многоэтажного дома. В это время в указанной квартире произошла детонация взрывного устройства (гранаты), которое находилось внутри квартиры. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства происхождения взрывного устройства", - говорится в сообщении.Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств."Следственными органами организованы следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин детонации взрывного устройства, гибели мужчины, а также других обстоятельств происшедшего", - сообщает СУСК.

https://ria.ru/20210821/vzryv-1746690605.html

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происшествия, брянск, россия