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Джеймс Бонд принял участие в выборах в Грузии
Джеймс Бонд "принял участие" в выборах в Грузии - РИА Новости, 24.10.2021
Джеймс Бонд принял участие в выборах в Грузии
В Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда. Об этом пишет "Sputnik Грузия". РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:34
2021-10-24T14:34
2021-10-24T14:56
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда. Об этом пишет "Sputnik Грузия".Портрет Крейга подписан фразой "Не время бездельничать". Это отсылка к названию последнего фильма про британского спецагента "Не время умирать".В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Второй тур назначен на 30 октября.
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в мире, грузия, тбилиси, дэниел крейг, джеймс бонд
14:34 24.10.2021 (обновлено: 14:56 24.10.2021)
Джеймс Бонд "принял участие" в выборах в Грузии
В Грузии появились предвыборные плакаты с Джеймсом Бондом