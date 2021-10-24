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Джеймс Бонд принял участие в выборах в Грузии

Джеймс Бонд "принял участие" в выборах в Грузии - РИА Новости, 24.10.2021

Джеймс Бонд принял участие в выборах в Грузии

В Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда. Об этом пишет "Sputnik Грузия". РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:34

2021-10-24T14:34

2021-10-24T14:56

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты с изображением актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда. Об этом пишет "Sputnik Грузия".Портрет Крейга подписан фразой "Не время бездельничать". Это отсылка к названию последнего фильма про британского спецагента "Не время умирать".В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Второй тур назначен на 30 октября.

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в мире, грузия, тбилиси, дэниел крейг, джеймс бонд