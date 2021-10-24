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Все оказалось иначе. Новые подробности убийства оператора Алеком Болдуином
СМИ: за оружие Болдуина в день трагедии отвечал временный сотрудник - РИА Новости, 24.10.2021
Все оказалось иначе. Новые подробности убийства оператора Алеком Болдуином
Сотрудник, отвечавший за оружие на съемках фильма "Ржавчина" в день трагедии, заменял постоянного реквизитора. Об этом сообщил The New York Post. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T17:04
2021-10-24T17:42
происшествия
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сотрудник, отвечавший за оружие на съемках фильма "Ржавчина" в день трагедии, заменял постоянного реквизитора. Об этом сообщил The New York Post.По данным издания, в начале дня как минимум шесть членов съемочной группы устроили забастовку из-за небезопасных условий труда. В их число вошел реквизитор по оружию, которому нашли временную замену. Имя этого человека газета не называет.ЧП произошло примерно через шесть часов после этого.На съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. В результате произошедшего был ранен режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза, кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице.Обвинений против актера пока не выдвигали.Ранее СМИ сообщили, что на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках картины, неоднократно поступали жалобы. В частности, группа дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.
https://ria.ru/20211024/pravilo-1756000251.html
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происшествия, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
17:04 24.10.2021 (обновлено: 17:42 24.10.2021)
 
СМИ: за оружие Болдуина в день трагедии отвечал временный сотрудник

The New York Post: забастовка привела к замене реквизитора по оружию на съемках "Ржавчины"

© AP Photo / Andres LeightonЖители Нью-Мексико возле фотографии Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма "Ржавчина"
Жители Нью-Мексико возле фотографии Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AP Photo / Andres Leighton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сотрудник, отвечавший за оружие на съемках фильма "Ржавчина" в день трагедии, заменял постоянного реквизитора. Об этом сообщил The New York Post.
По данным издания, в начале дня как минимум шесть членов съемочной группы устроили забастовку из-за небезопасных условий труда. В их число вошел реквизитор по оружию, которому нашли временную замену. Имя этого человека газета не называет.
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
10:01
В Голливуде заявили, что Болдуин нарушил главное правило владения оружием
ЧП произошло примерно через шесть часов после этого.
На съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. В результате произошедшего был ранен режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза, кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице.
Обвинений против актера пока не выдвигали.
Ранее СМИ сообщили, что на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках картины, неоднократно поступали жалобы. В частности, группа дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.
Кинооператор Галина Хатчинс - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
Вчера, 09:03
Родители убитой Болдуином оператора потребовали найти виновных
 
ПроисшествияАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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