https://ria.ru/20211024/bolduin-1756027445.html

Все оказалось иначе. Новые подробности убийства оператора Алеком Болдуином

СМИ: за оружие Болдуина в день трагедии отвечал временный сотрудник - РИА Новости, 24.10.2021

Все оказалось иначе. Новые подробности убийства оператора Алеком Болдуином

Сотрудник, отвечавший за оружие на съемках фильма "Ржавчина" в день трагедии, заменял постоянного реквизитора. Об этом сообщил The New York Post. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T17:04

2021-10-24T17:04

2021-10-24T17:42

происшествия

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756012227_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_5614961c89c99c49750eabff9b2eb621.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сотрудник, отвечавший за оружие на съемках фильма "Ржавчина" в день трагедии, заменял постоянного реквизитора. Об этом сообщил The New York Post.По данным издания, в начале дня как минимум шесть членов съемочной группы устроили забастовку из-за небезопасных условий труда. В их число вошел реквизитор по оружию, которому нашли временную замену. Имя этого человека газета не называет.ЧП произошло примерно через шесть часов после этого.На съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. В результате произошедшего был ранен режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза, кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице.Обвинений против актера пока не выдвигали.Ранее СМИ сообщили, что на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках картины, неоднократно поступали жалобы. В частности, группа дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.

https://ria.ru/20211024/pravilo-1756000251.html

https://ria.ru/20211023/bolduin-1755911958.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма