https://ria.ru/20211024/biden-1755984491.html

Рейтинг Байдена рекордно упал

Рейтинг Байдена рекордно упал - РИА Новости, 24.10.2021

Рейтинг Байдена рекордно упал

Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T00:33

2021-10-24T00:33

2021-10-24T01:52

в мире

сша

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны, пишет издание Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения.Отмечается, что рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%), и такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов страны. Предыдущим обладателем "рекорда" по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й президент США Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 п. п.Таким образом, Байден, по всей видимости, "разочаровал избирателей" больше, чем Джимми Картер, который занимал пост президента США в 1977-1981 годах и рейтинг которого упал за аналогичный период на 8,9 п. п. Снижение рейтинга Дональда Трампа, непосредственного предшественника Байдена на президентском посту, составило 4,4 п. п., указало издание.Для сравнения, рейтинг популярности 43-го президента США Джорджа Буша-младшего за первые девять месяцев президентства вырос на 13,1 п. п., а рейтинг 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего, на 12,0 п. п.Издание отмечает, что популярность Байдена стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа лишь усугубил ситуацию.Демократ, бывший вице-президент, член конгресса с 36-летним стажем Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20211022/bayden-1755890216.html

https://ria.ru/20211022/bayden-1755738620.html

сша

москва

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