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Украинские националисты рассорили Киев с Варшавой
Украинские националисты рассорили Киев с Варшавой - РИА Новости, 24.10.2021
Украинские националисты рассорили Киев с Варшавой
Отношения Варшавы и Киева, едва наладившиеся при Владимире Зеленском, снова под угрозой. Чествуя коллаборационистов, сражавшихся на стороне гитлеровской... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T08:00
2021-10-24T08:09
в мире
украина
киев
варшава
вроцлав
львов
польша
степан бандера
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Отношения Варшавы и Киева, едва наладившиеся при Владимире Зеленском, снова под угрозой. Чествуя коллаборационистов, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии, и прославляя вожака нацистов Романа Шухевича, украинцы сильно задевают чувства поляков. Союз сохраняется только из-за общего удобного "врага" — России. Но "дружба против кого-то" всегда обречена на крах.Чествование коллаборационистовВ середине октября в центре Киева с размахом отмечали День защитников и защитниц Украины. По улицам маршировали порядка десяти тысяч человек — представители "Национального корпуса"* и Всеукраинского объединения "Свобода"*, а также ветераны так называемой АТО (антитеррористической операции) — участники войны в Донбассе. Несли плакаты, оскорбляющие советских военачальников времен Великой Отечественной и восхвалявшие коллаборационистов, призывали к "Украине без евреев и москалей".Торжества состоялись и во Львове — столице бандеровской идеологии. "Прошла выставка снаряжения, формы и военной техники Украинской повстанческой армии*. Были продемонстрированы ложка, вилка и кружка бойца УПА, автомобиль "Фиат" времен Первой мировой", — пишет в соцсети глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он часто делится подобными новостями: их на Украине хватает.Реабилитировать нацистских пособников начали сразу после распада СССР. В 1995 году Львовский облсовет признал УПА "воюющей стороной во Второй мировой войне", а ее бойцов — "борцами за свободу и независимость". При Викторе Ющенко кампания набрала обороты и еще больше разогналась после Евромайдана. С 2005-го отмечают годовщину создания УПА. С 2007-го одного из лидеров этой организации — Романа Шухевича официально именуют героем.Недавно Львов вновь отличился: депутаты местного областного совета провозгласили 2022-й годом УПА. "Это невероятно важная инициатива. Мы должны праздновать не только 14 октября, а весь год. Должны провести широкомасштабные мероприятия, информационно-разъяснительную кампанию", — объяснил председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики облсовета Святослав Шеремет.Шестьдесят депутатов проголосовали за, двое воздержались. А после подвели итоги конкурса на премию имени Степана Бандеры. Победители получили по 20 тысяч гривен. Среди них писатель Олег Кристиняк, автор романа про УПА "Зеленые волки: рассказ повстанца". Как поведал сам автор, это произведение выдержано в стиле "эротического боевика".Вдобавок Львовский горсовет единогласно принял обращение к Верховной раде, правительству и президенту с просьбой присвоить звание героя сотенному УПА, почетному гражданину Львова 98-летнему Мирославу Симчичу.Польша возмущенаВсе это очень не нравится полякам. Когда в Тернополе появился стадион имени Шухевича, в Варшаве напомнили: "Он был офицером немецких полицейских батальонов, таких как "Нахтигаль", а затем командиром УПА, ответственным за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше".Посол Бартош Цихоцкий, узнав о решении тернопольских властей, отменил визит в этот город. Но, впрочем, постарался несколько сгладить углы: "Мы соседи, у нас слишком много общего, чтобы позволить группе безответственных политиков уничтожить достижения примирения последних десятилетий".А затем все же направил письма главам польских административных единиц, заключивших партнерские соглашения с Тернополем. Посол подчеркнул, что "жертвы Шухевича и его подчиненных до сих пор не удостоились христианских захоронений на территории современной Украины". Мэрия города Замостье официально прекратила сотрудничество с Тернополем. Мэр Анжей Внук тоже указал, что Шухевич несет ответственность за геноцид поляков и общаться с почитателями этого нациста честные люди не могут.Рикошет по заробитчанамВладимир Зеленский, придя к власти, предпринял большие усилия для того, чтобы наладить отношения с Польшей. При Порошенко сейм признал геноцидом массовые убийства поляков украинскими националистами в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах Польской Республики в 1939-1945 годах. Верховная рада это осудила.Зеленский пытался сместить акценты, настаивая, что и Украина, и Польша пострадали от "двух тоталитарных режимов в СССР и Германии". И сейчас в Киеве при каждом удобном случае подчеркивают, что дружба с Варшавой важна, в какой-то момент даже показалось, что грядет оттепель. Но всякий раз мешали оскорбительные для поляков инициативы украинских политиков.При этом оба государства похожи — с увлечением формируют исторические мифы и культивируют обиды, отмечает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. "Поскольку обиды у них есть и друг на друга, вряд ли можно рассчитывать на взаимное доверие. Память о событиях в Волыни, продолжающиеся акции в честь УПА постоянно будоражат граждан обеих стран и периодически приводят к резкому охлаждению отношений. Поляки и украинцы способны к общим действиям только на основе антироссийской позиции", — говорит она.Когда Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны — это прозвучало абсурдно, но очень понравилось Варшаве. "При этом Польша начертила множественные "красные линии" для Украины. Но Киев не может отказаться от чествования Бандеры, поскольку творит национальную мифологию, а значит, ситуация неисправима. Страны обречены на вынужденное и ситуативное партнерство из-за общей ненависти к России. Для Украины Польша — это проводник в ЕС. Для Польши Украина — инструмент давления на Москву", — объясняет Еремина.От навязывания бандеровской идеологии страдают украинские гастарбайтеры, которых в Польше несколько сотен тысяч. Дошло до трагедии: 30 июля в городе Вроцлаве полицейские до смерти избили доставленного в вытрезвитель Дмитрия Никифоренко. Это всколыхнуло местных заробитчан — они провели митинг, потребовав уважения и безопасности. К сожалению, после всех этих шествий в Киеве, памятников Бандере и стадионов имени Шухевича честных работяг из соседней страны в Польше порой считают чуть ли не нацистами.*Экстремистские организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20181223/1548434192.html
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в мире, украина, киев, варшава, вроцлав, львов, польша, степан бандера, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, роман шухевич, украинская повстанческая армия, эдуард долинский
08:00 24.10.2021 (обновлено: 08:09 24.10.2021)
 

Украинские националисты рассорили Киев с Варшавой

© AFP 2021 / Sergei SupinskyМарш националистов в честь Дня защитника Украины
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Отношения Варшавы и Киева, едва наладившиеся при Владимире Зеленском, снова под угрозой. Чествуя коллаборационистов, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии, и прославляя вожака нацистов Романа Шухевича, украинцы сильно задевают чувства поляков. Союз сохраняется только из-за общего удобного "врага" — России. Но "дружба против кого-то" всегда обречена на крах.

Чествование коллаборационистов

В середине октября в центре Киева с размахом отмечали День защитников и защитниц Украины. По улицам маршировали порядка десяти тысяч человек — представители "Национального корпуса"* и Всеукраинского объединения "Свобода"*, а также ветераны так называемой АТО (антитеррористической операции) — участники войны в Донбассе. Несли плакаты, оскорбляющие советских военачальников времен Великой Отечественной и восхвалявшие коллаборационистов, призывали к "Украине без евреев и москалей".
Торжества состоялись и во Львове — столице бандеровской идеологии. "Прошла выставка снаряжения, формы и военной техники Украинской повстанческой армии*. Были продемонстрированы ложка, вилка и кружка бойца УПА, автомобиль "Фиат" времен Первой мировой", — пишет в соцсети глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он часто делится подобными новостями: их на Украине хватает.
Реабилитировать нацистских пособников начали сразу после распада СССР. В 1995 году Львовский облсовет признал УПА "воюющей стороной во Второй мировой войне", а ее бойцов — "борцами за свободу и независимость". При Викторе Ющенко кампания набрала обороты и еще больше разогналась после Евромайдана. С 2005-го отмечают годовщину создания УПА. С 2007-го одного из лидеров этой организации — Романа Шухевича официально именуют героем.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве в честь годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (деятельность организации запрещена в России) и Дня защитника Украины
Марш националистов в Киеве в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии (деятельность организации запрещена в России) и Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Марш националистов в Киеве в честь годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (деятельность организации запрещена в России) и Дня защитника Украины
Недавно Львов вновь отличился: депутаты местного областного совета провозгласили 2022-й годом УПА. "Это невероятно важная инициатива. Мы должны праздновать не только 14 октября, а весь год. Должны провести широкомасштабные мероприятия, информационно-разъяснительную кампанию", — объяснил председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики облсовета Святослав Шеремет.
Шестьдесят депутатов проголосовали за, двое воздержались. А после подвели итоги конкурса на премию имени Степана Бандеры. Победители получили по 20 тысяч гривен. Среди них писатель Олег Кристиняк, автор романа про УПА "Зеленые волки: рассказ повстанца". Как поведал сам автор, это произведение выдержано в стиле "эротического боевика".
Вдобавок Львовский горсовет единогласно принял обращение к Верховной раде, правительству и президенту с просьбой присвоить звание героя сотенному УПА, почетному гражданину Львова 98-летнему Мирославу Симчичу.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове

Польша возмущена

Все это очень не нравится полякам. Когда в Тернополе появился стадион имени Шухевича, в Варшаве напомнили: "Он был офицером немецких полицейских батальонов, таких как "Нахтигаль", а затем командиром УПА, ответственным за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше".
Посол Бартош Цихоцкий, узнав о решении тернопольских властей, отменил визит в этот город. Но, впрочем, постарался несколько сгладить углы: "Мы соседи, у нас слишком много общего, чтобы позволить группе безответственных политиков уничтожить достижения примирения последних десятилетий".
А затем все же направил письма главам польских административных единиц, заключивших партнерские соглашения с Тернополем. Посол подчеркнул, что "жертвы Шухевича и его подчиненных до сих пор не удостоились христианских захоронений на территории современной Украины". Мэрия города Замостье официально прекратила сотрудничество с Тернополем. Мэр Анжей Внук тоже указал, что Шухевич несет ответственность за геноцид поляков и общаться с почитателями этого нациста честные люди не могут.
Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2018
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"С Новым бандеровским годом!" Почему Украина готова поссориться с соседями

Рикошет по заробитчанам

Владимир Зеленский, придя к власти, предпринял большие усилия для того, чтобы наладить отношения с Польшей. При Порошенко сейм признал геноцидом массовые убийства поляков украинскими националистами в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах Польской Республики в 1939-1945 годах. Верховная рада это осудила.
Зеленский пытался сместить акценты, настаивая, что и Украина, и Польша пострадали от "двух тоталитарных режимов в СССР и Германии". И сейчас в Киеве при каждом удобном случае подчеркивают, что дружба с Варшавой важна, в какой-то момент даже показалось, что грядет оттепель. Но всякий раз мешали оскорбительные для поляков инициативы украинских политиков.
При этом оба государства похожи — с увлечением формируют исторические мифы и культивируют обиды, отмечает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. "Поскольку обиды у них есть и друг на друга, вряд ли можно рассчитывать на взаимное доверие. Память о событиях в Волыни, продолжающиеся акции в честь УПА постоянно будоражат граждан обеих стран и периодически приводят к резкому охлаждению отношений. Поляки и украинцы способны к общим действиям только на основе антироссийской позиции", — говорит она.
© Фото : Офис Президента УкраиныРабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу
Когда Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны — это прозвучало абсурдно, но очень понравилось Варшаве. "При этом Польша начертила множественные "красные линии" для Украины. Но Киев не может отказаться от чествования Бандеры, поскольку творит национальную мифологию, а значит, ситуация неисправима. Страны обречены на вынужденное и ситуативное партнерство из-за общей ненависти к России. Для Украины Польша — это проводник в ЕС. Для Польши Украина — инструмент давления на Москву", — объясняет Еремина.
От навязывания бандеровской идеологии страдают украинские гастарбайтеры, которых в Польше несколько сотен тысяч. Дошло до трагедии: 30 июля в городе Вроцлаве полицейские до смерти избили доставленного в вытрезвитель Дмитрия Никифоренко. Это всколыхнуло местных заробитчан — они провели митинг, потребовав уважения и безопасности. К сожалению, после всех этих шествий в Киеве, памятников Бандере и стадионов имени Шухевича честных работяг из соседней страны в Польше порой считают чуть ли не нацистами.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.
Марш по случаю 70-летия Украинской повстанческой армии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2014
15 октября 2014, 14:08
Что представляет собой Украинская повстанческая армияУкраинская повстанческая армия была создана в 1942 году. В 1943-м была достигнута договоренность между Третьим рейхом и украинскими националистами, что УПА будет охранять железные дороги и мосты от советских партизан и поддерживать мероприятия немецких властей. В случае победы фашистов над СССР Германия обещала позволить создать Украинскую державу.
 
В миреУкраинаКиевВаршаваВроцлавЛьвовПольшаСтепан БандераВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияЭдуард Долинский
 
 
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