Стадион во Львове хотят переименовать в честь Бандеры
© AP Photo / Efrem LukatskyСтадион Арена-Львов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Львовский областной совет поддержал обращение к правительству Украины с просьбой переименовать стадион "Арена Львов" в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила депутат облсовета от фракции "Европейская солидарность" Ольга Березюк.
"На сессии облсовета предложили обращение (в правительство Украины - ред.) от "Европейской солидарности" о переименовании стадиона "Арена Львов"... в стадион имени Степана Бандеры", - написала Березюк в своем аккаунте в Facebook.
В начале марта горсовет соседнего Тернополя принял решение присвоить местному стадиону имя соратника Бандеры - бывшего командующего "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в РФ) Романа Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев на Западной Украине. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил данное решение и потребовал его отменить, против решения тернопольских властей выступил также Институт национальной памяти Польши. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что дискуссии об исторических личностях должны проходить на уровне историков.
Стадион "Арена Львов" открылся в конце 2011 года, на следующий год здесь прошло три матча чемпионата Европы по футболу. Финальная часть первенства проводилась с 8 июня по 1 июля 2012 года на Украине и в Польше. Разработчиком проекта "Арены Львов" выступило "Конструкторское бюро Альберта Виммера", которое проектировало стадионы для футбольного чемпионата Европы 2008 года в Австрии, а также строило стадион в Варшаве к Евро-2012.
Ранее сообщалось, что Львовский и Тернопольский областные советы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть Бандере звание "Герой Украины". Высший административный суд страны 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в РФ), а также экс-командующему УПА* Роману Шухевичу.
*Запрещенная в России экстремистская организация