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Стадион во Львове хотят переименовать в честь Бандеры
Стадион во Львове хотят переименовать в честь Бандеры
Львовский областной совет поддержал обращение к правительству Украины с просьбой переименовать стадион "Арена Львов" в честь лидера украинских националистов... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:15
2021-03-16T19:15
украинская повстанческая армия
роман шухевич
мид украины
организация украинских националистов
владимир зеленский
степан бандера
европа
австрия
варшава
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Львовский областной совет поддержал обращение к правительству Украины с просьбой переименовать стадион "Арена Львов" в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила депутат облсовета от фракции "Европейская солидарность" Ольга Березюк."На сессии облсовета предложили обращение (в правительство Украины - ред.) от "Европейской солидарности" о переименовании стадиона "Арена Львов"... в стадион имени Степана Бандеры", - написала Березюк в своем аккаунте в Facebook.В начале марта горсовет соседнего Тернополя принял решение присвоить местному стадиону имя соратника Бандеры - бывшего командующего "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в РФ) Романа Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев на Западной Украине. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил данное решение и потребовал его отменить, против решения тернопольских властей выступил также Институт национальной памяти Польши. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что дискуссии об исторических личностях должны проходить на уровне историков.Стадион "Арена Львов" открылся в конце 2011 года, на следующий год здесь прошло три матча чемпионата Европы по футболу. Финальная часть первенства проводилась с 8 июня по 1 июля 2012 года на Украине и в Польше. Разработчиком проекта "Арены Львов" выступило "Конструкторское бюро Альберта Виммера", которое проектировало стадионы для футбольного чемпионата Европы 2008 года в Австрии, а также строило стадион в Варшаве к Евро-2012.Ранее сообщалось, что Львовский и Тернопольский областные советы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть Бандере звание "Герой Украины". Высший административный суд страны 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в РФ), а также экс-командующему УПА* Роману Шухевичу.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/oon-1594909351.html
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украинская повстанческая армия, роман шухевич, мид украины, организация украинских националистов, владимир зеленский, степан бандера, европа, австрия, варшава, в мире

Стадион во Львове хотят переименовать в честь Бандеры

19:15 16.03.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСтадион Арена-Львов
Стадион Арена-Львов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Львовский областной совет поддержал обращение к правительству Украины с просьбой переименовать стадион "Арена Львов" в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила депутат облсовета от фракции "Европейская солидарность" Ольга Березюк.
"На сессии облсовета предложили обращение (в правительство Украины - ред.) от "Европейской солидарности" о переименовании стадиона "Арена Львов"... в стадион имени Степана Бандеры", - написала Березюк в своем аккаунте в Facebook.
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В начале марта горсовет соседнего Тернополя принял решение присвоить местному стадиону имя соратника Бандеры - бывшего командующего "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в РФ) Романа Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев на Западной Украине. Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил данное решение и потребовал его отменить, против решения тернопольских властей выступил также Институт национальной памяти Польши. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что дискуссии об исторических личностях должны проходить на уровне историков.
Стадион "Арена Львов" открылся в конце 2011 года, на следующий год здесь прошло три матча чемпионата Европы по футболу. Финальная часть первенства проводилась с 8 июня по 1 июля 2012 года на Украине и в Польше. Разработчиком проекта "Арены Львов" выступило "Конструкторское бюро Альберта Виммера", которое проектировало стадионы для футбольного чемпионата Европы 2008 года в Австрии, а также строило стадион в Варшаве к Евро-2012.
Ранее сообщалось, что Львовский и Тернопольский областные советы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть Бандере звание "Герой Украины". Высший административный суд страны 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в РФ), а также экс-командующему УПА* Роману Шухевичу.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Украинская повстанческая армияРоман ШухевичМИД УкраиныОрганизация украинских националистовВладимир ЗеленскийСтепан БандераЕвропаАвстрияВаршаваВ мире
 
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