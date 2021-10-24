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В Киеве пригрозили направленными на Москву ракетами
В Киеве пригрозили "направленными" на Москву ракетами - РИА Новости, 24.10.2021
В Киеве пригрозили направленными на Москву ракетами
Украина работает над своей ракетной программой, и могут использовать ее для давления на Кремль, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T22:13
2021-10-24T22:13
2021-10-24T23:36
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КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украина работает над своей ракетной программой, и могут использовать ее для давления на Кремль, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович."И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — цитирует его слова сайт телеканала "Дом".На этой неделе Владимир Путин отмечал, что под маркой учебных центров НАТО на Украине могут разместить вооружения, и это станет угрозой для российской безопасности. Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже вооружения, в частности, впервые речь идет о поставках ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Украина может получить ракеты класса "земля-земля" и ракеты для военных самолетов.
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в мире, киев, москва, россия, алексей арестович
22:13 24.10.2021 (обновлено: 23:36 24.10.2021)
В Киеве пригрозили "направленными" на Москву ракетами
Советник офиса Зеленского Арестович: в будущем можем направить ракеты на Москву