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В Киеве пригрозили направленными на Москву ракетами

В Киеве пригрозили "направленными" на Москву ракетами - РИА Новости, 24.10.2021

В Киеве пригрозили направленными на Москву ракетами

Украина работает над своей ракетной программой, и могут использовать ее для давления на Кремль, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T22:13

2021-10-24T22:13

2021-10-24T23:36

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КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украина работает над своей ракетной программой, и могут использовать ее для давления на Кремль, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович."И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — цитирует его слова сайт телеканала "Дом".На этой неделе Владимир Путин отмечал, что под маркой учебных центров НАТО на Украине могут разместить вооружения, и это станет угрозой для российской безопасности. Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже вооружения, в частности, впервые речь идет о поставках ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Украина может получить ракеты класса "земля-земля" и ракеты для военных самолетов.

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в мире, киев, москва, россия, алексей арестович