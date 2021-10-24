https://ria.ru/20211024/afganistan-1756050709.html

Источник: на западе Афганистана при столкновениях погибли 17 человек

Источник: на западе Афганистана при столкновениях погибли 17 человек - РИА Новости, 24.10.2021

Источник: на западе Афганистана при столкновениях погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате столкновений талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) с вооруженными людьми в афганской... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T22:29

2021-10-24T22:29

2021-10-24T22:35

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

герат (провинция)

мвд афганистана

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КАБУЛ, 24 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате столкновений талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) с вооруженными людьми в афганской провинции Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости источник в больнице."Сегодня тела 17 человек, из них семь детей, три женщины и семь мужчин, были доставлены в больницу в провинции Герат. Все они умерли от огнестрельных ранений", - заявил источник. Он добавил, что их личности не разглашаются.В свою очередь, представитель МВД Афганистана Кари Саид Хости заявил, что отряд спецназа "Талибана"* провел в Герате операцию против преступников, замешанных в похищении людей в провинции. Талибы окружили дом, в котором находились злоумышленники, в результате чего началась перестрелка. По словам Хости, спецназу удалось уничтожить трех похитителей.По данным полиции Герата, столкновения начались в полдень в воскресенье и продлились около двух часов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20211022/okkupatsiya-1755768378.html

афганистан

герат (провинция)

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в мире, афганистан, герат (провинция), мвд афганистана