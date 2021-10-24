https://ria.ru/20211024/afganistan-1756024631.html
Талибы запустили программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу
Талибы запустили программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу - РИА Новости, 24.10.2021
Талибы запустили программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу
Новые власти Афганистана запустили в Кабуле программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу, сообщили в управлении по делам общественных консультаций... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T16:20
2021-10-24T16:20
2021-10-24T16:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
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КАБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Новые власти Афганистана запустили в Кабуле программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу, сообщили в управлении по делам общественных консультаций страны.Сообщается, что основными направлениями работы в рамках этого проекта будут управление поверхностными водными ресурсами в горах в окрестностях Кабула и предотвращение возможных затоплений в городе. Ожидается, что в рамках программы такую работу в Кабуле смогут получить около 40 тысяч человек, будет распределено свыше 65 тысяч тонн пшеницы.На церемонии запуска программы в воскресенье присутствовали различные чиновники и сотрудники министерств в назначенном талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211024/afganistan-1756021016.html
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в мире, кабул (город), афганистан
Талибы запустили программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу
В Афганистане запустили программу по предоставлению работы в обмен на пшеницу