https://ria.ru/20211023/zemletryasenie-1755905966.html

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 23.10.2021

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:46

2021-10-23T03:46

2021-10-23T05:04

происшествия

землетрясение

чадан

дзун-хемчикский район

российская академия наук

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.В свою очередь региональная служба ГО и ЧС сообщает, что землетрясение произошло в Дзун-Хемчикском районе, в 7 километрах от города Чадан."Произошло сейсмическое событие ... с магнитудой - 5,1, интенсивность в эпицентре - 6,3 балла", - сообщается на странице региональной службы во "ВКонтакте".Добавляется, что толчки ощущались в западных районах региона, при этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а специалисты обследуют социально значимые объекты.Землетрясение ощущалось и в соседней Хакасии, сообщает местное МЧС. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20211020/zemletryasenie-1755322495.html

чадан

дзун-хемчикский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, землетрясение, чадан, дзун-хемчикский район, российская академия наук, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)