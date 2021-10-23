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В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 23.10.2021
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T03:46
2021-10-23T05:04
происшествия
землетрясение
чадан
дзун-хемчикский район
российская академия наук
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.В свою очередь региональная служба ГО и ЧС сообщает, что землетрясение произошло в Дзун-Хемчикском районе, в 7 километрах от города Чадан."Произошло сейсмическое событие ... с магнитудой - 5,1, интенсивность в эпицентре - 6,3 балла", - сообщается на странице региональной службы во "ВКонтакте".Добавляется, что толчки ощущались в западных районах региона, при этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а специалисты обследуют социально значимые объекты.Землетрясение ощущалось и в соседней Хакасии, сообщает местное МЧС. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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происшествия, землетрясение, чадан, дзун-хемчикский район, российская академия наук, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:46 23.10.2021 (обновлено: 05:04 23.10.2021)
 
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

Единая геофизическая служба РАН: в Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Время в очаге ... 23.03 UTC (2.03 мск - ред.) ... магнитуда 5,6", - говорится в оперативном уведомлении на сайте службы.
В свою очередь региональная служба ГО и ЧС сообщает, что землетрясение произошло в Дзун-Хемчикском районе, в 7 километрах от города Чадан.
"Произошло сейсмическое событие ... с магнитудой - 5,1, интенсивность в эпицентре - 6,3 балла", - сообщается на странице региональной службы во "ВКонтакте".
Добавляется, что толчки ощущались в западных районах региона, при этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а специалисты обследуют социально значимые объекты.
Землетрясение ощущалось и в соседней Хакасии, сообщает местное МЧС. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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ПроисшествияЗемлетрясениеЧаданДзун-Хемчикский районРоссийская академия наукРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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