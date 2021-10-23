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"Прослыть расистом хуже, чем убийцей". Белых стыдят за цвет кожи

"Прослыть расистом хуже, чем убийцей". Белых стыдят за цвет кожи - РИА Новости, 23.10.2021

"Прослыть расистом хуже, чем убийцей". Белых стыдят за цвет кожи

В Соединенных Штатах новый скандал на расовой почве. Преподавателя университета уволили за отказ устроить облегченный экзамен для чернокожих студентов. Хотя... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T08:00

2021-10-23T08:00

2021-10-23T12:32

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ксения Марсина. В Соединенных Штатах новый скандал на расовой почве. Преподавателя университета уволили за отказ устроить облегченный экзамен для чернокожих студентов. Хотя годы рабства, апартеида, суды Линча и дискриминация, казалось бы, в далеком прошлом, многие уверены: расизм процветает в стране и сейчас. Только на этот раз на травлю жалуется белое население."Сделайте тесты легче""Я страдал эмоционально и физически. Меня лечили терапевт, гастроэнтеролог и психиатр", — рассказывает преподаватель Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордон Кляйн.В прошлом году один из студентов-афроамериканцев накануне выпускных экзаменов отправил ему письмо с просьбой "проявить снисходительность к темнокожим ученикам, которым и так нелегко приходится после смерти Джорджа Флойда и массовых протестов BLM", и разрешить им так называемый безвредный экзамен. Это когда засчитывается лишь хороший результат.Преподаватель напомнил о конституционном запрете на расовые предпочтения в государственном образовании. "А что мне делать, если студент метис? Наполовину темнокожий, наполовину азиат? А если белый, но родом из Миннеаполиса (там погиб Флойд. — Прим. ред.)? Им полностью уступить в этом вопросе или только наполовину? Думаю, белому студенту из этого города будет еще труднее, ведь некоторые могут обвинить его в расизме", — ответил он автору письма.К вечеру собрали 20 тысяч подписей с требованием уволить педагога. Его отстранили от работы, затем восстановили, но скандал сильно подмочил репутацию. Юридические компании, которые он консультировал, прекратили с ним сотрудничать. А это была львиная доля дохода.Белый — значит расистПохожая история произошла с Тарин Камара из Фолл-Ривера (Массачусетс). Преподаватель с 22-летним стажем в июле 2020-го, в разгар протестов BLM из-за гибели Джорджа Флойда, написала в Facebook: "Беспорядки часто возникают из-за гендерных и расовых противоречий. По статистике, больше чернокожих погибло от рук других афроамериканцев, чем от рук белых". Пост быстро разлетелся по интернету. Поведение педагога назвали "неподобающим" и уволили.Особенно от расовых скандалов страдает коммерция. Недавний пример — конфуз компании "Кока-Кола". Для сотрудников устроили тренинг. "Старайтесь быть менее белыми" — таким был главный слайд презентации. Авторы обучающего курса объясняли: это значит — быть менее высокомерным и невежественным, не столь настойчиво отстаивать свою позицию, прислушиваться к другим, доверять и быть скромнее. Как утверждают в компании, систему расового неравенства в западных странах поддерживают даже дети трех-четырех лет. Якобы именно с этого возраста люди понимают, что белым быть лучше, чем цветным.Один из сотрудников слил презентацию в Сеть. Многие возмутились. Ведь если заменить слово "белый" на "черный", то получатся фразы, из-за которых в США можно легко лишиться работы и даже попасть под суд."Ни в одну частную школу не возьмут"Недовольные происходящим высказываются, как правило, анонимно. Они уверены: в стране — дискриминация белого населения. Журнал City Journal описывает, как в Лос-Анджелесе тайно собираются родители учеников частной школы (40 тысяч долларов в год), чтобы обсудить ситуацию. "Они заставляют моего сына чувствовать себя расистом просто потому, что он белый. Если вы опубликуете мое имя, это разрушит мне жизнь", — жалуется мать одного из школьников."Руководство может в любой момент отказать нам в обучении. Тебя внесут в черный список и никуда уже не возьмут. Или назовут расистом — это хуже, чем убийцей", — вторит ей другая.В одной из школ Бостона, где среди учеников преобладают афро- и латиноамериканцы, вступительный тест очень успешно сдали 70 процентов белых и азиатов. Но специальные классы с углубленным изучением предметов для них не организовали. Объяснили: "Нужно бороться с несправедливостью, расизмом. У всех должны быть равные шансы".А в Нью-Йорке разработали шкалу "идентичности", попросив родителей указать: они — сторонники превосходства белой расы или же выступают "за вымывание белизны". В некоторых учебных заведениях писателей делят на "годных" и "негодных". Например, в Калифорнии из программы убрали "Приключения Гекльберри Финна" и "Убить пересмешника" — за расизм. А на уроках истории все еще запутаннее.У черных другие праваК афроамериканцам другие требования. Для них проходной балл в вузы ниже, им выделяют квоты на предприятиях. Действует и так называемая позитивная дискриминация — при прочих равных на вакансию берут представителя меньшинства.Все это активно поддерживает президент Джозеф Байден. Он не раз вставал на одно колено в знак солидарности с протестующими. Говорил, что первыми финансовую помощь в условиях пандемии получат меньшинства.Всерьез обсуждают репарации для чернокожих. Активисты мечтают об этом давно. Тему поднимали на праймериз кандидатов от Демократической партии, этим занимается советник Байдена Седрик Ричмонд. Для преодоления "системного расизма" рассматривают возможность бесплатного обучения в "исторически афроамериканских вузах" и помощь в покупке жилья. Власти считают, что это частично возместит ущерб, нанесенный чернокожим.

https://ria.ru/20211001/amerika-1752540585.html

https://ria.ru/20190224/1551248219.html

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в мире, сша, лос-анджелес, массачусетс, facebook, джордж флойд