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Было уже поздно. Видео взрыва на рязанском заводе из эпицентра
Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе - РИА Новости, 23.10.2021
Было уже поздно. Видео взрыва на рязанском заводе из эпицентра
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:52
2021-10-23T12:10
происшествия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области.На кадрах видно, как взрывная волна отбрасывает разгружающих мешки рабочих.Пожар на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района начался утром 22 октября, в цехе по производству пороха прогремел взрыв. Жертвами ЧП стали 17 человек. В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.
рязанская область
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РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Момент взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. Видео с камеры наблюдения
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент начала пожара на заводе под Рязанью. Накануне стало известно, что на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на территории рязанского завода, видео
Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области.
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11:52 23.10.2021 (обновлено: 12:10 23.10.2021)
 
Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе

Опубликовано видео взрыва на рязанском заводе "Эластик", где погибли 17 человек

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области.
На кадрах видно, как взрывная волна отбрасывает разгружающих мешки рабочих.
Пожар на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района начался утром 22 октября, в цехе по производству пороха прогремел взрыв. Жертвами ЧП стали 17 человек.
В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.
 
ПроисшествияРязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на территории рязанского завода
 
 
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