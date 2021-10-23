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Было уже поздно. Видео взрыва на рязанском заводе из эпицентра

Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе - РИА Новости, 23.10.2021

Было уже поздно. Видео взрыва на рязанском заводе из эпицентра

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:52

2021-10-23T11:52

2021-10-23T12:10

происшествия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области.На кадрах видно, как взрывная волна отбрасывает разгружающих мешки рабочих.Пожар на заводе "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района начался утром 22 октября, в цехе по производству пороха прогремел взрыв. Жертвами ЧП стали 17 человек. В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.

рязанская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Момент взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. Видео с камеры наблюдения Камера видеонаблюдения зафиксировала момент начала пожара на заводе под Рязанью. Накануне стало известно, что на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек. 2021-10-23T11:52 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на территории рязанского завода, видео